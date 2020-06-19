شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير حالة بالمصابين والمتعافين من كورونا بمستشفيات العزل في 8 محافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد عدد من مستشفيات العزل في المحافظات خروج متعافين من فيروس «كورونا»، واستقبال أعداد آخرى من مصابين جدد، حيث أصيب مديرا مستشفيي العدوة بالمنيا ودكرنس بالدقهلية بالفيروس.

في الوادي الجديد، قال المحافظ اللواء محمد الزملوط إن المحافظة سجلت ١٦ حالة إصابة جديدة بمراكز الخارجة والداخلة والفرافرة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى ١٦٨ حالة منهم ١١ حالة وفاة.

أعلن مستشفى الحجر الصحي بقها في القليوبية تعافي 10 حالات ومغادرتهم المستشفى من بينهم مسن عمره ٧٣ عاما وممرضه حامل في الشهر الرابع بعد ثبوت سلبية المسحات الخاصة بهم مرتين متتاليتين، كما أعلن مستشفى بنها للتأمين الصحي خروج 14حالة تماثلت للشفاء.

كما أعلنت مديرية الصحة في المنيا إصابة 80 شخصا، بينهم مدير مستشفى حميات العدوة، وتم نقلهم إلى مستشفيات الحجر والعزل الطبي للعلاج، فيما أعلن مستشفى الحجر الطبي بمركز ملوي، تعافي 5 مصابين، ووفاة مصاب مقيم بمركز سمالوط، واستمرار علاج 124 مصاب داخل أقسام المستشفي .

وبدأت مستشفى المنيا الجامعي للقلب والصدر بالمنيا الجديدة، عملها لعزل المصابين بالفيروس، وتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة لتشخيص الحالات حتى العزل وتقديم العلاج ومتابعة المتعافين بعد شفائهم ومغادرتهم، إضافةً إلى إتاحة أعمال البحث العلمي في هذا التخصص.

وفي الدقهلية أعلنت مديرية الشؤون الصحية عن إصابة اثنين من الأطباء بالفيروس هما: الدكتور علاء حبيب، مدير مستشفى دكرنس العام، والدكتورة سلوى فرحات، رئيس قسم العزل بمستشفى المطرية المركزي، أثناء عملهما في مواجهة انتشار فيروس كورونا .

وقرر الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب محافظ المنيا، إحالة إحدى الطبيبات بمستشفى مغاغة المركزي للتحقيق، بناء على المذكرة التي أعدها مدير المستشفى، بسبب رفضها العمل ومغادرة الاستقبال في ظل الظروف الراهنة.

أعلن الدكتور يسري بيومي، وكيل وزارة الصحة في البحيرة عن شفاء خروج عدد 26 حالة تعافي من مستشفيات العزل بالمحافظة وعودتهم إلى منازلهم بعد تلقي الرعاية والعلاج اللازم، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بنطاق المحافظة إلى 705 أشخاص.

وفي الأقصر، أعلن مستشفى العزل الصحي بإسنا، خروج 13 حالة جديدة من المصابين بعد تعافيهم، بينهم 4 حالات كانوا بالعناية المركزة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 691 حالة.

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وشهد مستشفى إسنا التخصصي، حالة الولادة الثالثة عشر، كانت من نصيب الطفل سفيان، ليضرب أبطال التحدي ملحمة جديدة من النجاح، حيث تم إجراء الولادة القيصرية الـ ١٣ لسيدة حامل في العقد الثالث من عمرها ووضعت مولودًا ذكر، وتتلقى العلاج بالمستشفى، وسط إجراءات احترازية .

وكشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن استقبال مستشفى الراجحي الجامعي 156 مريضاً من مصابي فيروس كورونا المستجد منذ بدء تشغيلها كمستشفى عزل لعلاج المصابين من أبناء الجامعة.

وفي الإسماعيلية، قال الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة إن إجمالي عدد الإصابات بالمحافظة 361 حالة بمعدل إصابة قدره 26 حالة لكل 100 ألف نسمة، وسجلت مدينة القنطرة غرب أعلى معدل إصابة على مستوى المحافظة بمقدار 47 إصابة لكل 100 ألف نسمة.