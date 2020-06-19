الجريدة الرسمية تنشر قرارًا بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية (تفاصيل)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الوقائع المصرية قرارا لرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.. وجاء القرار على النحو التالي: الوضع في مصر

اصابات Advertisements 52,211

تعافي 13,928

وفيات 2,017

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