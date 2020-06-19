شكرا لقرائتكم خبر عن حصر المتعافين من كورونا للتواصل معهم للتبرع بالدم بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور إبراهيم راجح، رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية بمستشفيات جامعة بنها، إنه يتم حاليا حصر الحالات التي تعافت من الإصابة بكورونا بعد 14 يوم من التعافي والخروج الفعلي من المستشفى، ويتم الاتصال بالشخص نفسه للتواصل معه وتحديد موعد لأخذ عينة دم منه بالتبرع .

وأضاف «راجح» أن كل الحالات وافقت على التبرع الشرفي بدون مقابل، مشيدا بإنسانيتهم ووطنيتهم من أجل شفاء باقي المصابين بعد أخذ الدم وفصل البلازما.

وأشار «راجح»، أنه يتم التواصل حاليا بين الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، والدكتور مصطفى القاضي رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها، وعميد كلية الطب بجامعة بنها مع المجلس الأعلى لبنوك الدم الجامعية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، للحصول على الأجهزة وأدوات فصل البلازما، والبروتوكول الخاص بالفصل لكي يكون بروتوكول موحد للتعامل مع الحالات.

وأوضح «راجح» أنه يتم حصر الأعداد بعد ١٤ يوم من التعافي، حيث يتبين بعدها أن مستوى الأجسام المضاده igg نسبته عالية.

وحول المشاركة في حملة التبرع بالدم حاليا، لفت إلى أن المستشفى تشارك عن طريق المدير الإداري لبنك الدم للمشاركة في حملة وزارة الصحة للتبرع بالدم.

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