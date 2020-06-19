شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3562 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة الداخلية، إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 3562 سائق نقل جماعي، لعدم الإلتزام بارتداء الكمامات الواقية، خلال 24 ساعة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، إنه «في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا والمتضمن إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية، فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (3562) سائق نقل جماعى لعدم إرتداء الكمامة الواقية».

وأضافت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.