شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة البحر الأحمر» تشدد على تخصيص عيادة بكل فندق لمتابعة النزلاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شددت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، على الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية المستوفية لضوابط التشغيل، التي أقرها مجلس الوزراء، بتخصيص أماكن للعزل المؤقت للحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا مع بدء عودة النشاط السياحي الخارجي، وشملت الضوابط التعاقد مع مستشفى عزل لنقل الحالات المشتبه في إصابتها بكورونا، على أن يتوفر بالفندق عيادة طبية تعمل على مدار 24 ساعة بفريق طبى متخصص.

وقال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إن ضوابط عمل الفنادق تتمثل في الفحص الظاهرى لكل النزلاء مع قياس درجة الحرارة وفحص العاملين مع توفير عيادة طبية وفريق طبي يعمل على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع لمتابعة كل الحالات التي يشتبه فيها مع الاستمرار في تعزيز تقديم الخدمة والرعاية الصحية بالفنادق وبتخصيص مكان مؤقت لعزل الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، على أن يتم نقلها فيما بعد للمستشفيات، وعلى ضرورة الإلتزام بالتباعد في الأماكن المخصصة للترفيه واستخدام المطهرات والمعقمات المعتمدة في الغرف وحمامات السباحة والمطاعم مع التهوية الجيدة وصيانة التكيفات والتتبع الدورى لعاملين وعدم السماح للعاملين بخدمة الغرف بمخالطة النزلاء مع التأكيد على الفحص الدورى للفريق مع الالتزام بارتداء الكمامات.