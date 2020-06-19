شكرا لقرائتكم خبر عن «معًا ضد كورونا» بأسوان تتابع 70 مصابًا بالحجر المنزلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت حملة «معا ضد كورونا» بأسوان جهود التعقيم بالتنسيق مع قطاع الطب الوقائي وتطهير منازل الحالات الإيجابية المتواجدة وتعقيم منازل حالات إيجابية بمنطقة معزوز بالمحمودية ومنطقة الشيخ هارون ومنطقة طريق السادات بجوار المستشفى العسكري ومنطقة السد العالي شرق مستعمرة الشرطة ومنطقة الصداقة مع توعية المخالطين بالتعاليم الوقائية.

وتابع فريق الخدمات الطبية الحالات الإيجابية المصابة المتواجدة بالمنازل بمدينة ومركز أسوان وعددها 55 حالة ووصل عدد الحالات التي قامت الحملة بمتابعتها منزلياً حتي الآن إلى 70 حالة وارتفعت عدد حالات الشفاء التام للمرضى التي يعالجها الفريق الطبي بالعزل المنزلي إلى عدد 10 حالات بعد تحول نتيجة التحاليل المعملية من إيجابية إلى سلبية الآن وتشاهد باقي الحالات تحسن مستمر.

وقام فريق بأعمال التطهير والتعقيم بمركز ومدينة إدفو بتطهير منازل الحالات الإيجابية بشارع كامل بمنطقة العطاياب بعد ظهور حالتين كورونا فيه ووفا واحدة منهم ومنطقة خلف سور المعبدوتم ذلك مع توعية المخالطين بكيفية التعامل مع الحالات المشتبه بها وأهمية التباعد الاجتماعي.

وتابعت الخدمات الطبية بإدفو حالات العزل المنزلي التي بلغ عددها 20 حالة وتوصيل الأوكسجين للحالات وتطوع شباب من اهل المنطقة بتركيب جلسات التنفس.

وباشرت الحملة عملها في نطاق عمل مركزي دراو وكوم امبو بتطهير منزل حالة إيجابية بمنطقة الشيخ عامر بجوار المعهد الأزهري وحالة بمنطقة عزبة نجع العرب بواسطة المتطوعين.

حملة «معًا ضد كورونا» بأسوان

وتم تطهير مكتب بريد دراو نظراً لتكدس المواطنين في هذه الفترة لصرف المعاشات وشاهد المتطوعين في العمل الميدان تغيير الثقافة الوقائيه لدي المواطنين بدراو للأفضل من السابق وهذا مؤشر جيد جدا في إستيعاب التوعية المقدمة من قبل الحملة والعمل بها ووزعت كمامات مجاناً على الوافدين لمكتب البريد بدون إرتداء الكمامات وتم إستلام مستلزمات وقائية من لجنة إدارة الأزمة بدراو للفريق الطبي للحملة وفق برتوكول تعاون مشترك بين الجهتين. وذلك بمشاركة هاني نجم وسحر علاء وهيام زكريا.

وتوفر الحملة بصفة يومية مجموعة من جرعات العلاج و«مسكات التنفس» الصناعي وأنابيب الأكسجين لغير القادرين في الحجر المنزلي وتوصيل العلاج مع كامل الخدمات الطبية.

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وقامت إدارة الطب الوقائي بأسوان بالتعاون مع حملة معا ضد الكورونا بأسوان بمتابعه حالات عزل منزلى وحالات اشتباه بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وتم عمل تحاليل معمليه لعدد 15 منزل بقريه غرب سهيل للاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين ومن عليهم اعراض ولمتابعه حالتهم أولا بأول، وتقييم الموقف الصحى لهم وتوعيتهم بكيفيه اتخاذ إجراءات العزل أو الإجراءات الاحترازية مع طريقه التعامل مع الفيروس وتناول بروتوكول العلاج.