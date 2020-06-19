شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين حملة نظافة لقاع البحر الأحمر لحماية التنوع البيولوجي والشعاب المرجانية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشنت محميات البحر الأحمر حملة نظافة موسعة تحت الماء لقاع البحر الأحمر، بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر، وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، بالإضافة إلى جمعية هيبكا للحفاظ على بيئة البحر الأحمر، وذلك في الفترة من 19 إلى 29 يونيو الجاري.

وقال مسؤولو المحميات، أن الحملة تعتبر هي أول أنشطة مبادرة «اتحضر للأخضر» في مجال حماية التنوع البيولوجي وصون المحميات الطبيعية للحفاظ على ثروات مصر الطبيعية لنا وللأجيال القادمة، وفق مبادئ التنمية المستدامة، بضرورة دمج شركاء العمل البيئي من المجتمع المدني والقطاع السياحي في الأنشطة البيئية، والقضاء على المخلفات البلاستيكية.

وتهدف الحملة إلى تنظيف قاع البحر من المخلفات لحماية الحياة البحرية والتنوع البيولوجي، بالإضافة إلى دمج المجتمع المدني والعاملين في قطاع السياحة ببرامج صون وحماية الموارد الطبيعية وتنوعها البيولوجي والحفاظ على استدامتها، وأن إقامة حملة النظافة يأتي استمرارا لجهود الوزارة لفتح قنوات تواصل جديدة وغير تقليدية مع المجتمع لدعم العمل البيئي وفق آليات التنمية المستدامة والعمل على الاستفادة من طاقاتهم لحماية البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية.

حملة «نظافة تحت الماء» بالبحر الأحمر

حملة «نظافة تحت الماء» بالبحر الأحمر

حملة «نظافة تحت الماء» بالبحر الأحمر

حملة «نظافة تحت الماء» بالبحر الأحمر

حملة «نظافة تحت الماء» بالبحر الأحمر

حملة «نظافة تحت الماء» بالبحر الأحمر