شكرا لقرائتكم خبر عن «سياحة الإسكندرية» تحذر مستأجري الشواطئ من استقبال المصطافين.. وتهدد بفسخ التعاقد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، مستأجري الشواطئ بأحياء العجمي والجمرك من السماح بدخول مصطافين، ومخالفة قرارات مجلس الوزراء، باستمرار غلق الشواطئ لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وطالبت الإدارة، في بيان لها، اليوم الجمعة، بضرورة إحكام غلق الشواطئ ومنع دخول المواطنين، مؤكدة أن أي شاطئ مؤجر يستقبل رواد خلال الفترة الحالية سيتعرض لغرامة مالية كبيرة.

وأشار البيان إلى أنه تم توقيع غرامة مالية على 9 من مستأجري الشواطئ بأحياء العجمي والجمرك خلال الأيام الماضية، بينهم 3 شواطئ تم مضاعفة الغرامة لتعمد تكرار المخالفة.

وشددت إدارة السياحة والمصايف، على أنه في حالة الإصرار على مخالفة قرار الغلق سيجري مضاعفة الغرامة للمرة الثالثة، بعدها سيجري اتخاذ الإجراءات القانونية لفسخ التعاقد مع المستأجر، وذلك طبقا لبنود التعاقد وكراسات الشروط .

وأضاف البيان، أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ستواصل المرور على كافة الشواطئ بمعاونة الأجهزة الأمنية والأحياء، للتأكد من منع التجمعات حرصا على الصحة العامة، ومنعا لتفشي فيروس كورونا.

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