شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 1309 مصريين قادمين من الكويت والسعودية وسلطنة عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الجمعة ، 8 رحلات طيران اسثتنائية، على متنها 1309 مصريا من العالقين بالسعودية والكويت وسلطنة عمان، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وصرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، بأن المطار استقبل 3 رحلات لشركة فلاي ناس قادمة من الرياض والدمام تقل 414 مصريا، ورحلتين لطيران العربية تقل 348 مصريا من العالقين بالسعودية، ورحلة لطيران العمان قادمة من مسقط على متنها 162 مصريا، ورحلة لشركة الخطوط السعودية قادمة من الرياض تقل 223 مصريا ، ورحلة لطيران الجزيرة علي متنها 162 مصريآ من العالقين بالكويت ، وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار ، بأجراء اختبارات قياس درجات الحرارة علي جميع الركاب القادمين بصالة الوصول ، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

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وأعلن الطيار محمد منار وزير الطيران المدني عن عودة حوالي 57 ألف من المصريين العالقين في عدد من العواصم والمدن الدولية علي متن 315 رحلة جوية استثنائية للشركة الوطنية مصر للطيران وشركة اير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني ، وذلك فى ضوء سعى الدولة المصرية نحو اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة من أجل تلبية مطالب أبنائها المصريين العالقين بالخارج وعودتهم إلى أرض الوطن وفي إطار التكاتف والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة الذى تشهده مصر خلال الفترة الحالية لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد وضمان سلامة المواطن المصري.