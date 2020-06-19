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السفارة المصرية بواشنطن تستأنف الاثنين المقبل خدماتها القنصلية استثنائيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السفارة المصرية بواشنطن، اليوم الجمعة، من خلال قسمها القنصلى أنه تقرر استئناف تقديم الخدمات للجمهور بالحضور الشخصى بمقر القسم القنصلى بشكل استثنائى اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

وأوضحت السفارة، فى بيان اليوم، أنه سيتم استقبال المواطنين وجمهور المتعاملين يوميا اعتبارا من الساعة 30ر9 صباحا وحتى 30ر12 ظهرا ما عدا يومى السبت والأحد.

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وأضافت أنه سيتم تقديم الخدمات تباعا بأولوية الحضور مع السماح بدخول أصحاب المعاملات فقط دون أى مرافقين، وتواجد خمسة أفراد فقط كحد أقصى فى ذات الوقت داخل صالة المعاملات التزاما بقواعد التباعد الاجتماعي، منبهة إلى ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية مثل ارتداء كمامات الوجه.


ونوهت إلى استمرار إتمام المعاملات التى تتم عبر البريد على النحو المعتاد وفقا للضوابط الموضحة على الموقع الإليكترونى للسفارة.


وأكدت السفارة ثقتها فى وعى المواطنين وحرصهم على الالتزام بالمعايير والضوابط فى إطار الحرص على صحة وسلامة الجميع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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