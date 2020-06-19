شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية اليونانى: مصر دولة هامة جدا فى الإقليم وللعالم أجمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية اليونانى نيكوس دندياس أن مصر دولة هامة جدا في الإقليم وللعالم أجمع.

وأضاف وزير الخارجية - في حوار خاص مع الإعلامية أمل رشدى على قناة النيل للاخبار بثته مساء اليوم الجمعة - أن المباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري هامة جدا، وتم مناقشة العديد من القضايا الخاصة بالمنطقة والقضية الليبية والشرق الأوسط وترسيم الحدود البحرية.



وأوضح دندياس أن الطاقة التي تنتجها مصر من غاز أو كهرباء أو نفط إنها عوامل غاية في الأهمية لمصر وقبرص واليونان وأوروبا.



وأشار دندياس إلى أن تركيا تعمل دوما على فرض رغبتها على الآخرين وانتهاك القانون الدولي، لافتا إلى أن هناك خارطة عمل أوروبية تتفق مع القانون الدولي حال تصعيد تركيا لانتهاكاتها.

Advertisements



وقال دندياس إن بلاده تعارض كافة التدخلات التركية في شؤون دول المنطقة، لافتا إلى أنه لن نقف مكتوفي الايدي تجاه الممارسات التركية .



وقال نيكوس دندياس وزير خارجية اليونان، تعقيبا على اتهام فرنسا للبحرية التركية بالتصرف بطريقة "عدائية" تجاه شركائها في حلف شمال الأطلسي لمنعهم من تطبيق حظر الأمم المتحدة على السلاح في ليبيا، إن الدولة التركية كانت تقول إن هذا على مستوى سلمي وهذا غير مقبول بالمرة.



وأضاف دندياس أن حديث تركيا عن المذكرة الأمنية مع ليبيا مجرد مظلة لأعمال تركيا تساعدها في ارتكاب أفعالها في ليبيا، وتحت هذه المذكرة تقوم تركيا بانتهاك ميثاق الأمم المتحدة لحظر الأسلحة.



وأكد وزير خارجية اليونان، أن تركيا تعمل بشكل مناهض لرغبة الشعب الليبي، ومصر وفرنسا واليونان والاتحاد الأوروبي يريدوا استقرار ليبيا بطريقة تتيح للشعب الليبي أن يكون لديهم حياة وحرية تعبير من خلال حكومة مختارة.

وشدد دندياس، على أن عملية إيريني البحرية تستهدف تحقيق السلام في ليبيا من خلال وضع حد لكل من يقوم بانتهاك القانون الدولي.