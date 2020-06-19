أخبار مصر | الجريدة الرسمية تنشر قرار ترقية الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية (تفاصيل)

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 08:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الجريدة الرسمية تنشر قرار ترقية الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية (تفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 101 لسنة 2020 بشأن ترقية الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية. وكان رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أصدر كتاب دوري رقم (2) لسنة 2020 بشأن القواعد التنفيذية لقــرار رئيـس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقـم (101) لسنـة 2020 الصـادر بترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، تسترشد به الوحدات الإدارية عند تنفيذ الإجراءات اللازمة للترقية.

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