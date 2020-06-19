أخبار مصر | رد التعليم على مطالبة "الأطباء" بتأجيل امتحانات الثانوية العامة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 08:15 مساءً - انت الان تقراء خبر رد التعليم على مطالبة "الأطباء" بتأجيل امتحانات الثانوية العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار قرار عقد امتحانات الثانوية العامة بعد غد الأحد 21 يونيو، حالة من الجدل في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، الأمر الذى دفع نقابة الأطباء بإرسال مذكرة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للمطالبة بتأجيل امتحانات الثانوية العامة لما تشكله من خطورة على صحة الطلاب والمعلمين.

من جهته، رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عبر جروب ائتلاف معلمي مصر على "واتساب"، قائلا: إن قرار عقد امتحانات الثانوية العامة ، هو قرار دولة بكامل مؤسساتها وليس قرارا فرديا له.

وأعلنت الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة مراجعة ليلة الامتحان على الإنترنت. وقال "شوقي"، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سيتم إتاحة مراجعة ليلة الامتحان لكل من المواد المتاحة على المنصة قبل امتحان المادة بأيام قليلة". وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: "ادخل على مراجعات ليلة الامتحان للمواد المتاحة على منصة thanaweya.net لمناقشة شكل الأسئلة وكيفية التعامل معها وحلها بطريقة نموذجية". وأضاف، أن المراجعات متاحة مجانا تحت رعاية البنك الأهلي المصري لفترة محدودة حتى نهاية امتحانات الثانوية العامة.