شكرا لقرائتكم خبر عن 525 مليون جنيه لحماية سواحل الإسكندرية و«قايتباى» من «النحر والنوات» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عاشور راغب عبدالكريم، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ في وزارة الموارد المائية والرى، إن الهيئة تنفذ حالياً 3 مشروعات حماية بحرية لسواحل الإسكندرية وتغذيتها بالرمال وقلعة قايتباى ضد النحر والنوات الشتوية الشديدة التي تهب على المدينة في فصل الشتاء وتصاحبها رياح عاتية تؤثر على الشواطئ والسواحل البحرية، بتكلفة إجمالية بلغت 525 مليون جنيه.

وأضاف «عبدالكريم»، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أنه تم تخصيص 290 مليون جنيه لتنفيذ مشروعين لحماية ساحلى بئر مسعود والميناء الشرقية، مشيرا إلى أن المشروع الأول والذى يتم تنفيذه في منطقة بئر مسعود في حى سيدى بشر شرق الإسكندرية يتمثل في عمل حماية بحرية بطول 2 كيلومتر عبارة عن حواجز خرسانية غاطسة وتشكيل شاطئ جديد وتغذية بالرمال، حيث يربط المشروع منطقتى المحروسة وحتى بئر مسعود، لافتا إلى أن المنطقة ستكون بمثابة مصيف جديد ليدر عائد سياحى ومصيفى كبير على المحافظة.

وأشار إلى أن المشروع يتكون من 2 حاجز غاطس أحدهما بطول 1100 متر والآخر بطول 500 متر على مسافة 300 متر من خط الشاطئ، بالإضافة إلى التغذية بالرمال بكامل طول المنطقة وبعرض حوالى 30 متر ويعمل على حماية 2 كم من ساحل مدينة الإسكندرية، موضحا أن مشروع حماية ساحل بئر مسعود تبلغ تكلفته 185 مليون جنيه، والمقرر الانتهاء منه قبل 30 يونيو العام المقبل 2021.

ولفت رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ إلى أن المشروع الثانى والمتمثل في عمل سياج خرسانى لحماية سور كورنيش المنشية من منطقة محكمة الإسكندرية الابتدائية في الميناء الشرقية وحتى محطة الرمل وتبلغ تكلفته 105 مليون جنيه بطول 800 متراً ومقرر الانتهاء منه في ديسمبر 2020.

وأوضح «عبدالكريم» أن مشروع حماية سور الكورنيش هدفه حماية الكورنيش من خطر النوات الشتوية والأمطار التي تضرب السور في فصل الشتاء وتغرق طريق الجيش (الكورنيش) وهو عبارة عن أعمال حماية بالاحجار المتدرجة والكتل الخرسانية «انتيفير» ووزن الكتلة 5 أطنان وهى حماية موازية للكورنيش وخلف سور الكورنيش.

وأضاف أن المشروع الثالث والذى تنفذه شركة متخصصة يعد أول مشروع هندسى بحرى متكامل لقلعة قايتباي في الاسكندرية بتكلفة 235 مليون جنيه على نفقة وزارة الموارد المائية والرى ممثلة في الهيئة العامة لحماية الشواطئ، وأنهت اكثر من 50% من الاعمال الجارية.

وذكر أن الهيئة قطعت شوطاً كبيراً في مشروع الحماية وأنه من المقرر الانتهاء منه نهائيا في ديسمبر 2020، حيث جرى عمل مشاية بحرية على الخوازيق وجزء كبير جدا من الحائط البحرى المصمم على شكل حرف L بمحيط القلعة كما يجرى استكمال أعمال الحماية من خلال عمل الأرصفة والأبراج الأربعة على المشاية بواقع برجين في المدخل وبرجين في المخرج مع الالتزام بالتصميم المملوكى ليناسب الحقبة والعصر المملوكي الذي أنشئت القلعة فيه حتى يكون المعلم الأثري حقيقى بشكل تام حتى يكون بنفس شكل وتصميم وعناصر المبنى ذاته.

وأشار إلى أن «الأعمال كان من الممكن أن تتعدى 70% لولا كثرة التوقفات أثناء التنفيذ لظروف خارجة عن إرادة الشركة المنفذة مثل النوات وغيرها، حيث تم مراعاة هذا الأمر في البرنامج الزمنى للمشروع، كما تم إنهاء معدل كبير من حاجز الامواج المقرر بنائه بطول 520 متراً والمشاية الخرسانية المثبتة على خوازيق خرسانية بطول 110 مترا وتم صب الخوازيق بالكامل وتركيب البلاطات عليها».

وأوضح أنه تم خلال المشروع استخدام «آلاف الكتلة الخرسانية متنوعة الاحجام والاوزان تراوحت ما بين 3 و10 و15 و20 طناً للكتلة الواحدة».

ولفت «عبدالكريم» إلى أن مشروع الحماية يقع في 5 أجزاء الجزء الأول عبارة عن بناء حاجز أمواج بطول 520 متراً ومشاية خرسانية مثبتة على خوازيق خرسانية بطول 110 مترا ولسان حجرى بطول 30 متراً ورصيف بحري بطول 100 متر وتنفيذ أعمال تغذية بالرمال في المسافة ما بين اللسان القديم وسور القلعة بهدف إنشاء شاطئ رملى يتم الاستفادة منه في موسم الصيف حيث يمتد اللسان الخرسانى من غرب القلعة وياخد شكل دورانى حتى الشمال (كيرف) بحيث يحيط بالقلعة من الغرب وحتى الشمال ويبعد عن القلعة بحوالى 200 متراً من الناحية الشمالية وهو لسان حماية وسياحى في نفس الوقت.

وقال إن الشركة المنفذة استخدمت أسلوب حماية متخصص يتمثل في استخدام مصدات أمواج مرنة تصل إلى عمق 10 أمتار بحيث تأتى الموجه بكامل قوتها لتصطدم بالمصدات الخرسانية وبالتالى لابد أن يقابلها أحجار خرسانية يعلوها كتل خرسانية متعرجة مصممة بشكل هندسى معين بـ«أربع أرجل» بأوزان مختلفة حسب العمق وقوة الموجة القادمة حتى تتمكن من الصمود في مواجهة الأمواج لتكسيرها وحماية الصخرة الأم من النحر والتآكل.

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