شكرا لقرائتكم خبر عن 52 ألف من طلاب جامعة المنيا ينتهون من تسليم أبحاثهم إلكترونيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، الجمعة، إن الجامعة انتهت من استلام الرسائل البحثية من ما يقرب من 52 ألف طالب وطالبة من طلاب فرق النقل بجامعة المنيا بكلياتها الـ20، بعد انتهاء الفترة المُعلنة لتسليم الأبحاث، والتي بدأت من أول يونيو الحالي، كبديل لتقييم الطلاب بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020، وفقًا للقواعد الاسترشادية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، ومجلس جامعة المنيا، حرصًا على سلامة الطلاب وحفاظًا على صحتهم في ظل استمرار تداعيات انتشار فيروس كورنا المُستجد.

حيث أوضح الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس جامعة المنيا لشئون التعليم والطلاب، أن كليات الجامعة قد استقبلت الأبحاث الإلكترونية على البريد الإلكتروني لأساتذة المقررات والمُعلن على الاستمارة البحثية لكل مقرر بمنصة المقررات الإلكترونية على مدار الأسبوعين الماضيين، استعدادًا لبدء عملية التقييم وإعلان النتائج قبل نهاية يونيو الجاري، موضحًا أن الكليات التزمت بإعلان أسماء الطلاب الذين قاموا بتسليم الأبحاث المطابقة للمعايير والضوابط التي أقرتها الجامعة تباعاً، لطمأنتهم على وصول الأبحاث وتمام التسليم.