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شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي وخروج 14 مصابًا بفيروس كورونا من مستشفى عزل قنا العام (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن مستشفى عزل قنا العام، الجمعة، عن تعافى و خروج 14 من المصابين بفيروس كورونا المستجد، بعد تلقيهم العلاج اللازم على مدار الأيام الماضية.
وخرج المتعافون، و سط حالة من الفرحة التى ارتسمت على و جوه الجميع داخل المستشفى، وذلك بعد قضائهم فترة العلاج، وبعدما أثبتت نتائج عيناتهم سلبية التحاليل التى أجريت لهم.
وقدم المتعافون الشكر لإداة المستشفى و أطقمها الطبية على رعايتهم و اهتمامهم بالمرضى خلال فترة تلقيهم العلاج، وتحملهم المخاطر حتى تماثلهم للشفاء.
وقال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى عزل قنا العام للحجر الصحى، إنه بعد ظهور نتائج التحاليل لعدد من المرضى المحجورين بالمستشفى، ثبتت سلبية ١٤ منهم وتماثلهم تماما للشفاء من الفيروس، وتقرر خروجهم صباح الجمعة مع إعطائهم النصائح الطبية اللازمة للتعامل المحيطين خلال الفترة المقررة من قبل وزارة الصحة.
وأشار إلى أن عدد المتعافين ارتفع إلى 28 حالة، بعد خروج متعافين على فترات متقاربة خلال الأيام القليلة الماضية والتى لا تتجاوز أسبوعين، لافتاً إلى إن المستشفى بأطقمها الطبية و كافة العاملين يحاولون بذل كل ما لديهم من جهد، حتى يتماثل جميع المصابين للشفاء.
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