شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحفيين»: الاستمرار في تقديم الخدمات الضرورية أسبوعين مقبلين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، استمرار النقابة في تقديم الخدمات الضرورية أسبوعين قادمين.

وقال شبانة في تصريحات صحفية، الجمعة: «لعل مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان قد اتخذ منذ اللحظة الأولى من علمه بفيروس كورونا المستجد، كل الاحتياطات اللازمة والإجراءات الإحترازية والصحية للحفاظ على جميع الزملاء ومبنى نقابة الصحفيين وقد سبقنا الكثير من مؤسسات الدولة في اتخاذ هذه الخطوات وبجدية صارمة للحفاظ على حضراتكم جميعا وقد كان من الآثار الإيجابية لذلك هو عدم ظهور ولو حالة واحدة مصابة بهذا الفيروس داخل مبنى نقابة الصحفيين الذي يتم تعقيمه يوميا ثلاث مرات بأحدث الطرق العلمية والأجهزة وبأطقم عمل مدربة على ذلك كما تم الاستعانة بالبوابة الذكية الإلكترونية للتعقيم وقياس الحرارة- وهى الأحدث والأعلى في مصر- للتأكد من سلامة جميع الزملاء أو زائرى وموظفى المبنى، ولم نكن سننجح في مهمتنا إلا بدعم الصحفيين والتزامهم وتشجيعهم».

وأضاف شبانة: «وفي هذا الإطار وبعد التشاور مع جميع المختصين بهذا الشأن ولهذه الفترة الحساسة والصعبة من انتشار فيروس كورورنا المستجد، وبعد الاطلاع على التقارير الصحية الحالية والمستقبلية والتوقعات الخاصة بالفيروس وتحسبا لأية مخاطر قد تحدث وللاستمرار في الحفاظ على جميع مرتادى مبنى النقابة، نعلن الاستمرار في تقديم خدمات الضرورة كالعلاج، مع الأخذ بالاعتبار أن خدمات العلاج يتم تقديمها أونلاين عبر خاصية الواتس آب، وصرف بدل التدريب والتكنولوجيا والمعاشات والإعانات والقروض كما هو متبع حاليا وذلك بالدور الأرضى بالمبنى مع الاستمرار في غلق جميع الخدمات الحكومية لأسبوعين قادمين.

وتابع شبانة: «كنا نتخذ هذا القرار فذلك بالأساس حفاظا على سلامتكم جميعا.. نسأل الله سلامتكم وحفظكم الله وحفظ المصريين والعالم أجمع».