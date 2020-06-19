شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 18 مصابًا بـ«كورونا» وخروجهم من مستشفى الأحرار التعليمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد فوزى السودة، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، أن المستشفيات التعليمية تواصل عملها في مواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى علاج الحالات الطارئة وإجراء العمليات الجراحية اللازمة لإنقاذ حياة المرضي، مشيراً إلى أن دوما على خط المواجهة يقف أبناء هيئة المستشفيات التعليمية من أطباء وتمريض وفنيين وكيميائيين وإداريين، يحاربون عدوا غير مرئي لا يدخرون جهدا في علاج المصابين من أبناء الوطن.

وقال الدكتور عبدالكريم العراقى، مدير مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق، إنه تم خروج 18 حالة من مصابى مرض كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد تعافيهم من المستشفى، موضحا أن هذه الحالات تم خضوعها لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم بالمستشفى وتم خروجهم لإستكمال باقى العلاج بالمنزل طبقا للبروتوكول.

من جهته، أشار الدكتور أسامة البلكى، مدير مستشفى دمنهور التعليمي، إلى أن المستشفى شهدت إجراء ثلاث عمليات لحالات مصابة بفيرس كورونا المستجد منهم حالتين ولادة قيصرية والحالات بصحة جيدة والأطفال بصحة جيدة، والحالة الثالثة جراحة عظام كسر بالركبة اليسرى وتم تثبيت الكسر بشرائح ومسامير وقام بالعمليات نخبة من أطباء المستشفى.

وأوضح الدكتور محمد طاحون، مدير مستشفى شبين الكوم التعليمي، أن المستشفى استقبل أحد المصابين بفيروس كورنا المستجد وكان يعانى من آلام شديدة في منطقة البطن وتم عمل إستكشاف جراحي للبطن وتبين وجود قرحة منفجرة بالإثنى عشر وتم التدخل الفورى وإصلاح ثقب الإثني عشر.

وأفاد الدكتور عبدالفتاح حجازى، مدير مستشفى الساحل التعليمي، بأن المستشفى استقبلت حالة تعانى من التهاب رئوي واشتباه كوفيد-19 وتعانى من نزيف وغرغرينا بالساق ووجد أنها مريضة سكر وفشل كلوي ومرارة وتم عمل غسيل كلوي ونقل دم وبلازما وتم تجهيزها لعمل بتر الساق لإنقاذ حياتها من القدم السكري والغرغرينا وقام جراحينا بعمل رائع وعلى أعلى مستوى من الكفاءة.

كما شهدت المستشفى رابع حالة ولادة قيصرية لمريضة إيجابية بكورونا وتم حجزها لمدة ٢٤ ساعة تحت المتابعة وعمل التحاليل اللازمة قبل إجراء العملية وتمت بنجاح.

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وأشار رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، إلى أن أبناء الهيئة سيستمرون على درب الوفاء بالعهد سائرون ليبعثوا برسالة أمل وتفاؤل غير عابئين بما قد يصيبهم حتى ترسو سفينة الوطن على بر الأمان بعد تجاوز هذه المحنه.

مستشفيات العزل التعليمي

مستشفيات العزل التعليمي

مستشفيات العزل التعليمي

مستشفيات العزل التعليمي

مستشفيات العزل التعليمي

مستشفيات العزل التعليمي