شكرا لقرائتكم خبر عن حفاظًا على العمالة.. وزير السياحة يلغي قرار إغلاق أحد فنادق الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إلغاء قرار إغلاق أحد فنادق الغردقة، الذي شهد احتفال أسرتين من النزلاء على حمام السباحة، وذلك حفاظا على حقوق العمالة بالفندق مع أخذ تعهد من إدارة الفندق بعدم تكرار الواقعة.

وقال «العناني»، لـ«المصري اليوم»، إن الدولة تقدم كافة الحوافز لدعم السياحة الخارجية وكافة التسهيلات لملاك الفنادق والقرى السياحية من أجل استمرار العمالة في وظائفهم.

ووجه نحو ٦٠٠ من العمالة بالفندق السياحي، الشكر للوزير، والمحافظ، على إعادة النظر في قرار إغلاقه وإعادة تشغيله حرصا على حقوق العمالة وعدم تسريحها.

وأشاد العمال بجهود «العناني» في الاستجابة لمطالبهم بعدم إغلاق الفندق، وأكدوا أن إدارة الفندق حريصة على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والضوابط التي أقرها مجلس الوزراء وأن الفندق من أوائل الفنادق التي اجتازت لجان التفتيش والفحص.

فيما حذّر الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، من أي عمليات تسريح للعمالة بالفنادق والقرى السياحية، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ قرار فوري بإغلاق الفندق في حالة ثبوت مخالفة تسريح العمالة.

وكلف وزير السياحة، عبدالفتاح العاصي، مساعد الوزير للتفتيش والرقابة على الفنادق، بالتحقيق في واقعة تسريح العمالة بأحد فنادق القصير.

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