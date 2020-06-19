شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظات تضع اللمسات النهائية استعدادا لامتحانات الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت المحافظات استعداداتها لبدء امتحانات الثانوية العامة، وشهدت الساعات الماضية أعمال تطهير وتعقيم اللجان واستراحات المراقبين وتوزيع الكواشف الحرارية، وتم التشديد على وجود طبيب وسيارة إسعاف في اللجان لمواجهة فيروس كورونا.

في المنيا، قال محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم إنه تم تخصيص 133 فرقة طبية وسيارة إسعاف لخدمة الطلاب خلال الامتحانات، مشبرًا إلى انه تم تسليم مقرات اللجان العام إلى رؤساء ومراقبي اللجان، للبدء في ترقيم المقاعد، وفقا للجداول المرسلة من لجنه المراقبة والامتحانات بوزارة التربية والتعليم، مؤكدا الانتهاء من أعمال تعقيم وتطهير اللجان، وتركيب بوابات التعقيم.

وقرر المحافظ اللواء أسامة القاضي إحالة مدير مدرسة معصرة ملوى الإعدادية المشتركة للتحقيق، بسبب الإهمال والتقصير وعدم إنهاء كافة التجهيزات الخاصة باستقبال امتحانات الثانوية العامة.

وفي القليوبية، قال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه سيتم تطهير المدارس قبل وبعد الامتحانات يوميا، والتأكد من التزام الطلبة والطالبات بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، مشيرا إلى تواجد بوابات تعقيم بداخل المدارس لاستقبال الطلاب والمراقبين والملاحظين.

وتفقد المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان عدد ًا من المدارس لمتابعة الاستعدادات للامتحانات وتأكد من تباعد المقاعد بمسافات كافية لتواجد عدد لا يزيد على 14 طالبًا بكل لجنة، كما تابع بوابات التعقيم التي تم توزيعها على المدارس وتم إجراء تجربة للتأكد من عملها بكفاءة.

وفي المنوفية، قال الدكتور أحمد سويد وكيل وزراة التربية والتعليم بالمحافظة إن الإدارات التعليمية تسلمت العبوات المغلقة من الكمامات الطبية والقفازات التي سيتم توزيعها على الملاحظين والمراقبين وجميع العاملين باللجان علاوة على اغطية الأحذية التي سيتم توزيعها على الطلاب والمعلمين عند دخول اللجان، مشيرًا إلى أنه تم تطهير وتعقيم المدارس قبل تسليمها كلجان وأثناء انعقاد الامتحان قبل دخول الطلاب اللجان وبعد الانصراف منها كاجراء احترازي وانتهت من تركيب وتجهيز وتجربة بوابات التعقيم والتطهير على مداخل جميع اللجان

وفي كفرالشيخ، أكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم أن المديرية انتهت من كافة استعداداتها لاستقبال الامتحانات، مشيرة إلى أن عمليات التطهير والتعقيم مستمرة وستكون قبل بدء الامتحانات وعقب الانتهاء منها بالإضافة إلى توافر المواد المطهرة، والكمامات الواقية، والقفازات بصفة دورية ويومية، وتخصيص سيارات إسعاف لنقل الحالات المشتبه في إصابتها، وتوفير أجهزة الكاشف السريع وقياس درجات الحرارة.

وفي البحر الأحمر، حددت مديرية التربية والتعليم عدد الطلاب في اللجنة بـ 14 طالبًا مع مرعاة الحفاظ على المسافات البينية بين الطلاب لا تقل عن (متر ونصف المتر) بالإضافة إلى تخصيص فصلين يتم استخدامهما كحجرة عزل طبى، إلى جانب توفير احتياجات تطهير لجان النظام والمراقبة لأعمال الامتحانات وتمثلت في توفير بوابة تعقيم وأجهزة كشف حراري وأجهزة لتغطية الأحذية لكل لجنة بالإضافة إلى الكميات المناسبة من الكمامات وأكياس التطهير الفردي وواقي الوجه الشفاف والقفازات بالإضافة إلى كرتونه تحتوى على زجاجات مطهر إضافية في كل دور من أدوار اللجنة.

في شمال سيناء، أعلنت مديرية التربية والتعليم عن توفير كواشف حرارية لفحص حرارة طلبة الثانوية العامة قبل بدء امتحانات الثانوية العامة وتوزيع الكمامات الطبية عليهم، بجانب تخصيص سيارة إسعاف بمحيط اللجان الامتحانية وتواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان تحسباً لمواجهة أي ظرف طارئ وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب في حالة حدوث ظرف صحي مفاجئ.

وأكد المحافظ اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، على توفير 6 سيارات لنقل الطلبة إلى لجان مركزي الشيخ زويد ورفح من مدينة العريش بالمجان، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وقال الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة، إن الفريق الوقائى بادارة الشيخ زويد الصحية قام بتطهير خزانات المياه في المدارس الموجود بها مقار لجان امتحانات الثانوية العامة، وكذلك الاستراحات الخاصة برؤساء ومراقبى وملاحظى اللجان.

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وفي الشرقية، شدد المحافظ الدكتور ممدوح غراب على تكثيف أعمال النظافة اليومية بمحيط لجان للحفاظ على صحة الطلاب والمراقبين ،والوقاية من فيروس كورونا.

وفي البحيرة، قام عدد من رؤساء الوحدات المحلية في وادى النطرون وحوش عيسى إيتاى البارود بجولات على مقار اللجان لمتابعة استعدادات للامتحانات ومتابعة أعمال التطهير والتعقيم، وتم التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ووضع مطهرات في أماكن ظاهرة

وفي بني سويف، قال المحافظ الدكتور محمد هانى، إنه تم تزويد مقار اللجان بكافة الاحتياجات اللازمة وأعمال التعقيم والتطهير ونظافة الحمامات وتوفير المطهرات والاتفاق على آلية تنظيم دخول وخروج الطلاب قبل وبعد الامتحانات، مشيرًا إلى أنه تم استلام كواشف الحرارة بواقع 3 كواشف لكل لجنة، وتم تركيب بوابات التعقيم بكل اللجان، وتعقيم اللجان وغلقها، ليتم تعقيم من قبل لجنة وزارية لكل اللجان، ولايتم فتحها إلا أول أيام الامتحانات.

وفي الاسماعيلية، عقد الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم اجتماعا أمس مع رؤساء لجان الثانوية العامة، شدد خلاله على تطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظا على الطلاب في ظل انتشار فيروس كورونا مؤكدا انه لا تهاون مع أي مقصر .

وأشار إلى أن هناك تعاونا مع وزارة الصحة بشأن اكتشاف أي أعراض على الطلاب حيث يتم عزلة في الغرفة المخصصة العزل داخل كل لجنة على أن يحدد الطبيب إمكانية استكمال الامتحان من عدمة أو نقله إلى المستشفى حيث تتوافر جميع الإمكانيات من أدوية ورعاية.