شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عامل نظافة في الإسكندرية بـ«كورونا»..والشركة: تلقينا إخطارًا بتغيبه 13 يومًا (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت شركة «نهضة مصر»، المسؤولة عن أعمال النظافة بالإسكندرية، اليوم الجمعة، وفاة عامل نظافة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.
تلقت غرفة عمليات شركة نهضة مصر- التابعة لشركة المقاولون العرب- إخطارا يفيد تغيب أحد عمال النظافة، مقيم بمحافظة البحيرة، لمدة تزيد عن 13 يوما.
وأفاد بيان صادر عن الشركة، اليوم، أنه تبين من خلال سؤال أسرته أنه يعاني من حاله إعياء شديدة وارتفاع درجة الحرارة وضيق بالتنفس، وجرى نقله إلى المستشفى.
وأشار البيان إلى أنه تأكد من خلال الفحوصات الطبية اللازمة بالمستشفى في البحيرة إصابة العامل بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، وجرى نقله إلى العزل.
وأكد البيان، أن العامل توفي، اليوم، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وجاري اتخاذ الإجراءات الاحترازية، وعمل الفحوصات اللازمة لكافة المخالطين له في العمل.
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