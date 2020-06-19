رئيس حى الدقى يتابع استعدادات المدارس لامتحانات الثانوية العامة.. صور

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى استعدادات مدارس الحى لاستقبال طلاب الثانوية العامة لاداء الامتحانات النهائية ، للوقوف على مدى توافر الإجراءات الوقائية اللازمة حفاظا على سلامة الطلاب .

وشهدت التجهيزات والاستعدادات التى وجه بها اللواء احمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى ، تركيب كبائن تعقيم بمداخل المدارس ، وتجهيز الفصول التى تشهد تواجد لجان امتحانيه بما يضمن تحقيق التباعد الاجتماعى بين الطلاب داخل اللجنة .

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أكد أنه تم تجهيز 193 لجنة اساسية و 37 لجنة احتياطية للعام الحالي، حيث يؤدى حوالى 70 ألف طالبة وطالبة الامتحانات هذا العام حيث تضم كل لجنة 14 طالب فقط.

وأكد المحافظ على توفير الكمامات للطلاب والحفاظ على المسافات والإجراءات الوقائية والاحترازية بين الطلبة، و العمل على توفير كبائن تعقيم امام مقار لجان الثانوية العامة على مستوى المحافظة وتوفير مطهرات وكواشف حرارية داخل اللجان ، مضيفا بأنه سيتم متابعة سير عملية الامتحانات يوميا لتلاشى اى معوقات داخل اللجان وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن .

كما أكد المحافظ على ضرورة توفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات والتأكد من توفير مراوح باللجان والإضاءة والتهوية المناسبة وتوفير زجاجه مياه لكل طالب والتأكد من صلاحية جميع المرافق بالمدارس ورفع كفاءة التى بحاجة إلى أعمال صيانة بالتنسيق مع الإدارات التعليمية وشركات المرافق .

Advertisements

كما وجه بضرورة توفير الرعاية الصحية والاطمئنان على الحالة الصحية للطلبة والتأكد من عدم وجود أية معوقات قد تواجههم مع التصدى بكل حزم لمنع كافة الممارسات والمحاولات السلبية التى تتم فى بعض الأحيان بهدف الغش او الخروج عن القانون بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية .

ومن جانبه قال خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بأنه تم تجهيز 110 استراحة على مستوى المحافظة بعدد 20 إدارة تعليمية مع القيام بأعمال التطهير والتعقيم للاستراحات والتأكيد على التهوية والإضاءة الجيدة إلى جانب توفير كافة المطهرات وادوات التعقيم اللازمة .