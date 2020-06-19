شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة..الصحة تجرى تجارب سريرية لعقار "ايفرمكتين" ونتائج مبشرة فى علاج كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشفت اللجنة العلمية المشرفة علي علاج كورونا عن بدء تجربة سريرية جديدة علي عقار ايفرمكتين لعلاج كورونا مشيرة إلي أنها ضمن التجارب التي تقوم بها التجارب للوصول لمجموعة ادوية تواجه بها المرض خاصة مع ترقب العالم لموجة ثانية من الإصابات بكوفيد19، وقالت مصادر باللجنة العليا المشرفة علي علاج كورونا أن التجربة بدأت منذ يوم 9 يونيو في نطاق محدود ولم تحسم النتائج بعد مشيرة إلي أن النتائج المبدئية مبشرة ما يفتح أملا جديد للعلاج ويعيد النظر في البروتوكول العلاجي الذى تعمل به وزارة الصحة حاليا .

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وأوضحت المصادر أن العقار يستخدم لعلاج الديدان الطفيلية، لكنه لم يثبت حتى الآن فاعليته بشكل قاطع في علاج مرضى كورونا، ولا تزال تجرى بشأنه العديد من الدراسات البحثية حول العالم .



