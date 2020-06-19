شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة..الصحة تجرى تجارب سريرية لعقار "ايفرمكتين" ونتائج مبشرة فى علاج كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
كشفت اللجنة العلمية المشرفة علي علاج كورونا عن بدء تجربة سريرية جديدة علي عقار ايفرمكتين لعلاج كورونا مشيرة إلي أنها ضمن التجارب التي تقوم بها التجارب للوصول لمجموعة ادوية تواجه بها المرض خاصة مع ترقب العالم لموجة ثانية من الإصابات بكوفيد19، وقالت مصادر باللجنة العليا المشرفة علي علاج كورونا أن التجربة بدأت منذ يوم 9 يونيو في نطاق محدود ولم تحسم النتائج بعد مشيرة إلي أن النتائج المبدئية مبشرة ما يفتح أملا جديد للعلاج ويعيد النظر في البروتوكول العلاجي الذى تعمل به وزارة الصحة حاليا .
وأوضحت المصادر أن العقار يستخدم لعلاج الديدان الطفيلية، لكنه لم يثبت حتى الآن فاعليته بشكل قاطع في علاج مرضى كورونا، ولا تزال تجرى بشأنه العديد من الدراسات البحثية حول العالم .
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة..الصحة تجرى تجارب سريرية لعقار "ايفرمكتين" ونتائج مبشرة فى علاج كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.