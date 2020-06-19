شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد مستشفى أم المصريين لمتابعة الحالة الصحية للمرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة تفقدية بمستشفى أم المصريين لمتابعة الحالة الصحية لمرضى فيروس كورونا وصرف الأدوية للحالات البسيطة.

وكان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أجرى زيارة لمستشفيات 6 أكتوبر المركزى وحميات إمبابة وإمبابة العام وبولاق الدكرور ومركز الرعاية الصحية الأولية بوراق الحضر للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية وإجراءات صرفها مع متابعة إجراءات استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين.





وحرص محافظ الجيزة خلال الجولة على التحدث مع المواطنين المترددين على المستشفيات للتأكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة لهم، كما قام بمراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية للتأكد من توافر مخزون كاف منها.

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كما تفقد راشد غرف العزل والفحص والتصنيف والإفاقة والأقسام الداخلية والطوارئ والاستقبال ووحده الرعاية المركزة وأماكن صرف مخزون الادوية والغسيل الكلوى مؤكدا أنه بتضافر الجهود سوف نتمكن من المرور من تلك الجائحة الصعبة مشيرا أن الأطقم الطبية تبذل قصارى جهدها ويتم دعمهم بكافه السبل للمرور من تلك الجائحة.

ووجه راشد مديرى المستشفيات بأجراء الكشف على أى مريض يأتى للمستشفى قائلا "مفيش حاجه اسمها مريض يروح بيتة من غير ما يتكشف عليه طالما جالك فى المستشفى " مشددا على أجراء الحجز للحالات التى تستدعى حالتها المرضية الى ذلك .

وشدد راشد على انتظام صرف الأدوية والعلاجات اللازمة لكل الحالات المرضية والمتابعة المستمرة مع مديرية الصحة لحل أى معوقات أو توفير أى نواقص على الفور.

وحرص المحافظ على متابعة مسارات تقديم الخدمة الطبية لمصابى فيروس كورونا المستجد بالمستشفيات المخصصة لاستقبال الحالات المصابة والمشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا وفقًا لبروتوكولات العلاج المحدثة بالإضافة إلى خطط توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بحسب الطاقة الاستيعابية لكل مستشفى .

وحرص المحافظ على تفقد العيادات المتنقلة التابعة لمركز الرعاية بوراق الحضر والتى تؤدى الخدمة الطبية للمرضى بعدد من التخصصات .