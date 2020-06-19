شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بنقابة الأطباء: وفاة استشارى باطنة بعد إصابته بكورونا.. وارتفاع العدد لـ80 شهيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن عدد شهداء الأطباء نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بلغ حتى الآن 80 طبيبا، وذلك بعد إعلان وفاة الدكتور عماد حبيب استشارى باطنة بمغاغة المنيا، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، داعيا الله أن يغفر له وأن يدخله فسيح جناته.

وكان الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، قال إن عدد الإصابات بين الأطباء بفيروس كورونا، والتى تمكنت النقابة من رصدها تعدت الـ430 إصابة، فيما بلغ عدد شهداء الأطباء 80 طبيبا، مشيرا إلى أن نسبة الوفيات بين الأطباء تتراوح بين 5 إلى 7%.

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وأوضح الزيات، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الإحصائيات الخاصة بأعداد الإصابات والشهداء بين الأطباء يتم رصدها من خلال فريق من أعضاء النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية، حيث يتم التواصل من خلالهم بالأطباء المصابين وأسر الشهداء حتى يتم التأكد من المعلومات قبل الإعلان عنها.

وأشار إلى أن الأعداد التى تصل إليها النقابة ويتم الإعلان عنها هى أعداد حقيقية، ولكن قد يكون عدد غير كامل، وهناك أطباء قد لا تصل إليهم اللجنة، مشيرا إلى أنه منذ بداية الجائحة والنقابة تطالب بتوفير المستلزمات الطبية الوقائية، وعمل اختبارات للفريق الطبى، وعزل الفريق الطبى المخالط للمرضى، ثم إضافة الإصابة بالكورونا كإصابة عمل، وإضافة المصابين والشهداء إلى قانون الشهيد، وقد تم فعلا إضافة فيروس كورونا لإصابة العمل، وتمت إضافة الشهداء لصندوق المخاطر المهنية، إلا أننا مصممين على إضافتهم لقانون الشهيد لوجود تمويل ثابت وكريم لهم.