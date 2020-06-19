فيديو.. 10 نصائح من وزارة الصحة لارتداء الكمامة بطريقة آمنة لمنع عدوى كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان فيديو معلوماتى يتضمن 10 نصائح لارتداء الكمامة بطريقة آمنة، منعا لعدوى كورونا. وكانت وزارة الصحة كشفت عن تفاصيل الضوابط الصحية لإعادة الأنشطة السياحية في 3 محافظات بالجمهورية "البحر الأحمر، مطروح، جنوب سيناء" خلال الفترة المقبلة، حيث تشمل الضوابط آليات فتح المطاعم والفنادق وعودة الطيران فى هذه المحافظات.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن ضوابط عمل الفنادق تتمثل في الفحص الظاهرى لكل النزلاء مع قياس درجة الحرارة وكذلك فحص العاملين مع توفير عيادة طبية وفريق طبي يعمل على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع لمتابعة كل الحالات التي يشتبه فيها مع الاستمرار في تعزيز تقديم الخدمة والرعاية الصحية بالفنادق.

وأوضحت الضوابط التي حددتها وزارة الصحة بالنسبة للفنادق لعودة النشاط السياحي أن الفنادق ستلتزم بتخصيص مكان مؤقت لعزل الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، على أن يتم نقلها فيما بعد للمستشفيات كما اشترطت وزارة الصحة والسكان تعاقد الفندق مع مستشفى للعزل.