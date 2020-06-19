شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس لطلاب الثانوية: ادخل الامتحان وانت واثق أن تعبك لن يذهب هباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وجه قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية رسالة لطلاب الثانوية العامة، قال فيها: ادخل الامتحان وانت واثق أن تعبك لن يذهب هباء وسوف يثمر الثمر الحلو.

وأضاف البابا تواضروس كن واثقا أن يد الله معك فنحن عبيده سنقوم ونبني، انتم تعبتم وزرعتوا وتحملتوا كثيرا، لكنكم تأكدوا أن كل ما فعلتموه له مكانته الكبيرة أمام المسيح، تشجع وأنت فى الامتحانات ننتظر نجاحك، وتفوقك، ودرجات جيدة، وننتظر أن تكونوا واثقين أن يد المسيح دائما معكم ادخلوا الامتحان واعملوا أن تعبكم سيكون له ثمر حلو، وثمر مفرح، إله السماء يعطينا النجاح، ونحن عبيده نقوم ونبنى.

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وكان قد أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الثانوية العامة تبدأ الأحد 21 يونيو الجارى كما هو معلن، مشددا على أن قرار عقد الامتحانات قرار دولة بأكملها والوزارة سوف تفعل كل شئ ممكن لتأمين الطلاب.

وكشف الوزير، أنه سيتم إتاحة مراجعة ليلة الامتحان لكل من المواد المتاحة على منصة الثانوية قبل امتحان المادة بأيام قليلة، أدخل على مراجعات ليلة الامتحان للمواد المتاحة على المنصة لمناقشة شكل الأسئلة وكيفية التعامل معها وحلها بطريقة نموذجية.