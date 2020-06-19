شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ضوابط استئناف حركة الطيران والسياحة للركاب داخل المطارات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارات الطيران والسياحة والآثار الضوابط الخاصة باستئناف حركة السياحة لمصر والمزمع تشغيلها مطلع الأول من يوليو القادم وتضمن الضوابط بالنسبة للمسافر من المطارات المصرية حزمة من الضوابط وهى:

أولا: الإجراءات الإحترازية قبل دخول المسافر إلى مصر

1- الإجراءات قبل صعود المسافر على متن الطائرة

يلتزم الراكب بتوقيع إقرار فى مطار المغادرة باالمدينة القادم منها إلى جهورية مصر العربية، قبـــل تسلــم الــPass Boarding ينص عىلى أنه لم يصب بفريوس كورونا المستجد، ولم يخالط أى مصاب بالفيروس، ولم تظهر عليه أية أعراض الإصابة خلال الـ14 يوما السابقة على تاريخ سفره إلى مصر، وأنه فى حالة ظهور أية أعراض عليه خلال مدة إقامته فى مصر يتحتم عليه إخطار إدارة وطبيب الفندق الذى يقيم به، كما يقر بأن يكون حامل وثيقة تأمين طبى دولية صالحة حتى تاريخ مغادرته من مصر.

وسيتم توزيع هذا الإقرار على شركات السياحة المصرية لإرسالها إلى نظرائها من منظمى الرحلات بالخارج، كما يمكن الحصول على نسخة من الإقرار من على الرابط الإكترونى التالى: http://egypt.travel/media/2364/declaration_form.pdf

ويقوم المسافر بتسليم الإقرار إلى مندوب وزارة الصحة والسكان بالمطار عند وصوله إلى مصر

ويتحتم فقط على المسافرين الوافدين من الدول التى تعلن منظمة الصحة العالمية أن تفشى فيروس كورونا المستجد فيها يصل إلى حد الوباء تقديم نتيجة اختبار PCR حديثة) قبل موعد السفر بـ48 ساعة كحد أقىصى (، وسيتم تحديث قائمة الدول والإعلان عنها بشكل منتظم.

2 –إجراءات احترازية على منت طائرات شركات الطيران المصرية

تعقيم وتطهير الطائرة بالكامل قبل كل رحلة

ارتداء الكماممات إجبارى داخل الطائرة (ركاب وأطقم ضيافة)

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تقديم الوجبات الجافة والمشروبات المعلبة فقط.

توفير Kit Protection Universal تحتتوى عىلى مطهرات، قفازات، كماممات، مع توفير كميات إضافية مع طاقم الطائرة.

حظر توزيع الجرائد والمجلات عىلى متن الطائرة.

تخصيص مكان لذوى الأمراض المزمنة وغيرها الذين يتعذر عليهم ارتداء الكمامة لفترات طويلة.

تخصيص آخر صفين فى الطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية، وتخصيص أحد أفراد أطقم الضيافة لخدمتهم، مع تخصيص دورة مياه مستقلة بهم.

3- إجراءات احترازية عند وصول المسافر إلى المطارات المصرية

التزام المطارات بإجراء أعمال التعقيم والتطهير، والتزام العاملين بالمطار بقواعد السلامة الصحية.

الالتزام بارتداء الكاممات للمسافرين ولجميع المتواجدين داخل المطار

الالتزام باالمسافات الامنة بين الاشخاص فى المطار

قياس درجة حرارة المسافرين وجيع المتواجدين باالمطار.

تعقيم أمتعة المسافرين قبل وضعها عىلى السير الخاص باالمتعة.