شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 952 مصريا عائدا من الكويت ودبى وجدة والرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة عصر اليوم الجمعة 4 رحلات قادمة من السعودية والإمارات والكويت وعلى متنها 952 راكب، وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة إن 3 رحلات قد هبطت بمطار القاهرة قادمة من الكويت تابعة لشركة مصر للطيران وعلى متنها 300 راكب كما هبطت رحلة مصر الطيران القادمة من دبى وعلى متنها 307 راكبا فى حين هبطت رحلة قادمة من جدة تابعة لإحدى شركات الطيران العربية وعلى متنها 205 راكب فى حين وصلت الرحلة الرابعة والقادمة من الرياض وعلى متنها 140 راكبا تابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة المصرية.

وقد خضع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

وأعلنت سلطة الطيران المدني عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.