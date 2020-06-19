أخبار مصر اليوم.. FDA توافق على بدء تجارب دواء هشاشة العظام لعلاج مرضى كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها FDA توافق على بدء تجارب دواء هشاشة العظام لعلاج مرضى كورونا، حيث أعلنت شركة الأدوية الأمريكية Ampio Pharmaceuticals Inc أنها ستبدأ دراسة في مرحلة مبكرة من علاجها التجريبي Ampion في مرضى فيروس كورونا بعد أن حصلت على موافقة تنظيمية من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA. ووفقا لما ذكرته وكالة رويترز، قالت الشركة التي تختبر Ampion لعلاج الألم بسبب هشاشة العظام في دراسات المرحلة المتأخرة ، إن الدواء قد يكون فعالًا في تحسين النتائج الصحية للمرضى الذين يعانون من فيروس كورونا.

FDA توافق على بدء تجارب دواء هشاشة العظام لعلاج مرضى كورونا

أعلنت شركة الأدوية الأمريكية Ampio Pharmaceuticals Inc أنها ستبدأ دراسة في مرحلة مبكرة من علاجها التجريبي Ampion في مرضى فيروس كورونا بعد أن حصلت على موافقة تنظيمية من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA.ووفقا لما ذكرته وكالة رويترز، قالت الشركة التي تختبر Ampion لعلاج الألم بسبب هشاشة العظام في دراسات المرحلة المتأخرة ، إن الدواء قد يكون فعالًا في تحسين النتائج الصحية للمرضى الذين يعانون من فيروس كورونا.

الفيلم المصرى "ستاشر" يشارك فى المسابقة الرسمية بمهرجان كان السينمائى

اختارت إدارة مهرجان "كان" السينمائى بفرنسا الفيلم المصرى "ستاشر" للمخرج سامح علاء ليكون ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان، ويمثل مصر فى الدورة المقبلة.

بلقيس: أتمنى الغناء مع عمرو دياب وتامر حسني وشيرين وأنغام

حلت النجمة الإمارتية بلقيس، ضيفة لايف وذلك ضمن حلقات برنامج live مع As3ad، الذي يقدمه الزميل محمد أسعد، على الصفحة الرسمية لـ"الخليج 365" على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

كاف عن حسن شحاتة: سطر اسمه بحروف من ذهب في قارة أفريقيا

احتفل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بعيد ميلاد حسن شحاتة، المدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر ونادى الزمالك، اليوم الجمعة رقم 73، لاسيما أنه من مواليد 19 يونيو 1947، "المعلم" كتب اسمه بحروف من ذهب فى تاريخ الكرة الأفريقية عبر مشوار من الإنجازات والبطولات لن تنسى من ذاكرة المصريين، لاسيما أنه بات صائد البطولات التاريخى للفراعنة.

الأوقاف: نقل صلاة الجمعة المقبلة من مسجد محمد على بالقلعة

أعلنت وزارة الأوقاف، عن نقل شعائر صلاة الجمعة المقبلة من مسجد محمد على بالقلعة، مؤكدة أنه سيتم الالتزام بنفس الضوابط والإجراءات الاحترازية التي سبق نقلها بها خلال الأسابيع الماضية.

الزمالك يقرر شكوى اتحاد الكرة فى الفيفا بسبب "نقاط" قمة الدورى

قرر مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، تقديم شكوى ضد اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، مع تصعيد الأمر إلى المحكمة الرياضية الدولية، وذلك بسبب مباراة الفريق الأبيض مع الأهلى فى قمة الدورى، التى جاءت قبل توقف النشاط الكروى فى شهر مارس الماضى، بعد قرار اللجنة الخماسية باعتبار الزمالك منسحبا فى مباراة القمة أمام الأهلى وهزيمته 2/0، إلا أن الأبيض سيقوم بشكوى الاتحاد المصرى مع إرفاق أسباب تخلفه عن خوض المباراة وعدة دوافع مختلفة بعد قرار اللجنة الخماسية باعتبار الأهلى فائزا مع خصم ثلاث نقاط أخرى من رصيد الزمالك فى نهاية موسم 2019-2020 مع إعادة ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائى للمسابقة، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على نادى الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه.

تمتع بمشاهدة 37 هدفا من توقيع ميسي ضد إشبيلية قبل موقعة الليلة

يملك النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى قائد برشلونة الإسبانى العديد من الأهداف الرائعة التى سجلها فى المشاركات السابقة ضد فريق إشبيلية بمختلف البطولات، حيث يتصدر الفريق الأندلسى قائمة الأندية الأكثر استقبالا لأهداف البرغوث الأرجنتينى برصيد 37 هدفاً فى 38 مباراة بمختلف المسابقة، منها 3 "هاتريك" و7 ثنائيات، ويقود ميسى الفريق الكتالونى ضد إشبيلية فى المواجهة المهمة المقرر لها العاشرة مساء اليوم، الجمعة، على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" ضمن منافسات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى "الليجا" بالموسم الحالى 2019-2020.

رئيس بيلاروسيا يعلن إحباط مخطط لزعزعة استقرار البلاد تورطت فيه أطراف خارجية

أعلن الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، أن سلطات بلاده تمكنت من "إحباط مخطط واسع النطاق" لزعزعة استقرارها تورطت فيه أطراف خارجية.

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أسرار أيام الحزن والقهر فى حياة عبدالفتاح القصرى - حكايات زينب

تكشف الحلقة الجديدة من برنامج حكايات زينب أسرار حياة عملاق الكوميديا عبدالفتاح الفصرى.

كلوب يعلن جاهزية محمد صلاح للمشاركة فى ديربى ليفربول ضد إيفرتون

أكد يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، جاهزية نجم المنتخب الوطنى للمشاركة مع الريدز فى مواجهة فريق إيفرتون، فى لقاء ديربى "ميرسيسايد"، المقرر له مساء بعد غد، الأحد، على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الدورى الإنجليزى الممتاز "بريميرليج"، التى عادت بداية من أول أمس الأربعاء، بعد توقف دام أكثر من 3 أشهر، وبالتحديد منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد.

بلقيس: أصالة دعمتني نفسيا منذ بدايتي وأحبها بدون شروط

حلت النجمة الإمارتية بلقيس، ضيفة لايف وذلك ضمن حلقات برنامج live مع As3ad، الذي يقدمه الزميل محمد أسعد، على الصفحة الرسمية لـ"الخليج 365" على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

بوسى شلبى: رجاء الجداوى تحتاج استعادة عمل الرئة بشكل طبيعى لمغادرة العناية

كشفت الإعلامية بوسى شلبى عن بعض الأمور الخاصة بالحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوى المصابة بفيروس كورونا قبل 3 أسابيع وتتواجد فى مستشفى العزل بالإسماعيلية، خاصة أن بوسى شلبى تعد من الأصدقاء المقربات للفنانة رجاء الجدواى إضافة إلى أنها كانت دائمة الاتصال بها طوال أيامها الأولى فى المستشفى قبل نقلها إلى غرفة العناية المركزة.

ننشر الإجراءات والضوابط الطبية لاستئناف نشاط كرة القدم فى زمن كورونا

ينشر الخليج 365 الكود رقم 5 من الأكواد التى وضعتها وزارة الشباب والرياضة، والخاصة بعودة نشاط كرة القدم فى مصر بداية من التدريبات يوم 20 يونيو الجارى، وحتى استئناف النشاط والمحدد له بشكل مبدئى يوم 25 يوليو الجارى، ومن المعروف أنه تم إيقاف النشاط الرياضى فى مصر منذ منتصف شهر مارس الماضى بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

الصحة تنصح بـ5 عادات مهمة لتقوية مناعة طلاب الثانوية العامة خلال الامتحانات

وجهت وزارة الصحة، مجموعة من النصائح المهمة، لطلاب الثانوية العامة، والذين سيبدأون امتحاناتهم خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث أكدت الوزارة من خلال حسابها على "تويتر"، أن هذه النصائح مهمة لتقوية المناعة خلال فترة الإمتحانات، وجاء على رأسها، "احرص على تناول الأطعمة الغنية بالزنك مثل اللحوم بأنواعها والبقول والمكسرات"، و"وتناول الفاكهة بين الوجبات لأنها غنية بالفيتامينات".

مباشر من بكين.. الحقيقة الكاملة لموجة كورونا الثانية فى الصين

حالة من القلق انتابت الملايين حول العالم، وداخل الصين على وجه التحديد من عودة انتشار وباء كورونا القاتل في العاصمة الصينية بكين، وسط اتهامات صينية بأن العودة القوية للإصابات ورائها واردات أوروبية من الطعام المجمد، خاصة "السلمون الأوروبي".

انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 8 ساعات بسبب تحويل المرافق

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة وهى "الحى السابع وشارع ذاكر حسين وشارع أبو العتاهية وندرلاند واسكان عثمان وجزء من شارع عبد الله العربى، وشارع عباس العقاد بالمنطقة الأولى وشارع مصطفى النحاس بالمنطقة السادسة وجزء من المنطقة الثامنة"، لمدة 8 ساعات اعتبارا من الساعه العاشرة صباح غدا السبت وحتى الساعة السادسة مساء نفس اليوم وذلك بسبب أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 400 المتعارض مع قواعد كوبرى مصطفى النحاس الجارى تنفيذه بمعرفة الهيئة الهندسية.