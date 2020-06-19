"الري" و"الصناعة" تبحثان تمويل مشروع التحول إلى نظم الري الحديث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد :

عقدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعاً موسعاً بمقر وزارة التجارة والصناعة، بحضور ممثلي وزارة الري بشأن بحث آليات لوضع برنامج لتمويل مشروع التحول إلى نظم الري الحديث بديلاً عن نظم الري التقليدية.

شارك في الاجتماع بالحضور وعبر تقنية "فيديو كونفرانس" عدد من رؤساء البنوك والمؤسسات التمويلية، منهم جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، وهشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي، ومحمد الإتربي، رئيس بنك مصر، وعلاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، وطارق فايد، رئيس بنك القاهرة، بالإضافة إلى ممثلين عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضحت جامع، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية والحكومة بأهمية استخدام أحدث النظم في ري الأراضي الزراعية بما يسهم في تعظيم الاستفادة من كميات المياه وعدم إهدارها لمساعدة الفلاح على استخدام التكنولوجيات الحديثة ومن ثم زيادة معدلات إنتاجية المحاصيل الزراعية لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.

Advertisements

وأشارت الوزيرة، إلى أن الوزارة ستتولى بالتنسيق مع القطاع الصناعي العمل على تصنيع المعدات والمستلزمات اللازمة لشبكات الري الحديث وإتاحتها بأسعار مناسبة، لافتةً إلى أن البرنامج سيتضمن إتاحة تمويل بفائدة ميسرة للتشجيع على استخدام التكنولوجيا الحديثة في الري.

ومن جانبه أوضح السيد القصير، وزير الزراعة، سعي الوزارة بالتنسيق والتعاون مع كافة أجهزة الدولة لتنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الزراعية المستهدفة وزيادة الرقعة الزراعية من خلال التوسع الرأسي والأفقي وهو الأمر الذي يتطلب توفير الكميات اللازمة من المياه لري هذه الأراضي، لافتاً إلى أن استخدام نظم الري الحديثة أصبح امراً حتمياً خاصة في ظل توجهات الدولة نحو ترشيد استخدام المياه.

وعبر رؤساء البنوك والمؤسسات التمويلية، عن استعدادهم للمشاركة في تمويل هذا البرنامج التنموي بهدف مساعدة المزارعين في استخدام نظم الري الحديث خاصة وأن عدد من البنوك قد سبق لها تنفيذ مشروعات مشابهه بالتعاون مع وزارة الري.

وانتهى الاجتماع إلى الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة من ممثلي وزارات الصناعة والزراعة والري والبنوك للتوصل إلى تصور شامل للبرنامج المطلوب وآليات تنفيذه، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء لإقراره وبدء التنفيذ.