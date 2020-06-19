أخبار مصر | مرحلة خطيرة.. تصريح صادم جديد من الصحة العالمية بشأن كورونا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 06:19 مساءً - انت الان تقراء خبر مرحلة خطيرة.. تصريح صادم جديد من الصحة العالمية بشأن كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس مديرعام منظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي افتراضي، اليوم الجمعة، إن العالم دخل "مرحلة خطيرة" من جائحة كوفيد-19، مع بدء الدول تخفيف قيود العزل والتنقل.

وحذر غيبريسوس الشعوب من عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، قائلا: "الكثير من الناس بالتأكيد تعبوا من البقاء في بيوتهم، الدول ترغب في إعادة فتح مجتمعاتها واقتصاداتها"، معقبا "لكن الفيروس يواصل التفشي سريعاً، ويبقى مميتاً، ولا يزال غالبية الناس عرضة له".

وأضاف أن المنظمة أحصت أمس الخميس 150 ألف إصابة جديدة وهو العدد الأعلى للإصابات خلال يوم واحد منذ بدء تفشي الفيروس.