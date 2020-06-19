أخبار مصر | الشروط.. محافظة الجيزة تطرح محالا للشباب

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، عن طرح محال للشباب خلف النادي السويسري بشمال الجيزة.

وأعلن الجهاز عن بعض الشروط الواجب توافرها في المتقدم للحصول على محل، ويقدمها عن طريق خدمة المواطنين بديوان عام محافظة الجيزة.

وجاءت الشروط على النحو التالي:-

1.السن من 21 سنة حتي 40 سنة.

2.الموقف من التجنيد للذكور.

3.أن يكون المؤهل لا يقل عن دبلوم.

3.عدم الحصول على وظيفة.

وطرحت المحافظة أرقاما للاستعلام عن أي تفاصيل على: 35711198/ 35720825.

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الجيزة تنهي استعدادتها لاستقبال امتحانات الثانوية العامة

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن الانتهاء من التجهيزات الخاصة لاستقبال امتحانات الثانوية العامة.

وجاء ذلك خلال جولة تفقدية لمحافظ الجيزة، بمدرسة العجوزة الثانوية بنات للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال ماراثون امتحانات الثانوية العامة ومدى توافر الإجراءات الوقائية اللازمة حفاظاً على سلامة الطلاب.

وحرص راشد، على تفقد الفصول ومدى جاهزيتها من توافر المقاعد الملائمة للطلاب ومصادر التهوية والعياده وكبائن التعقيم وتوافر زجاجات المياه بالعدد الكافي.

أكد محافظ الجيزة أن المحافظة أنهت إستعدادتها لإستقبال إمتحانات الثانوية العامة حيث تم التأكيد على توفير زائرة صحية لكل لجنة مع توقيع الكشف الحراري وتعقيم الطلاب والمراقبين أثناء دخولهم، وأيضاً التأكد من ارتداء الكمامات والحفاظ على المسافات الآمنة بعلامات أرضية داخل اللجان وخارجها ، بجانب تركيب لافتات وملصقات لتوعية الطلاب والعاملين وإرشادهم لوسائل وطرق الوقاية والحماية من إنتقال وانتشار فيروس كورونا.

وشدد راشد، على ضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة أولاً بأول، والتأكيد على توافر وسائل الإنارة والتهوية المناسبة فضلاً عن أهمية التوزيع الجيد لسيارات الإسعاف للتدخل السريع والتعامل مع أي حالات مرضية أو نقلها لأقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، مؤكدا أنه سيتم المتابعة الدورية لانتظام العملية الامتحانية والتعامل الفوري مع أي معوقات وسرعة حلها.

ووجه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء بتكثيف أعمال تطهير وتعقيم اللجان قبل وبعد الامتحانات ورفع أي مظاهر للإشغال بمحيط اللجان.

رافق المحافظ خلال جولته الأستاذة هند عبد الحليم نائب المحافظ والأستاذ خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم والدكتور محمد منصور مدير مديرية الصحه وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش.