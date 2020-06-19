شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة»: 34 فندقا بـ7 محافظات تتسلم شهادة السلامة الصحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلم ٣٤ فندقا بـ7 محافظات هي البحر الأحمر وجنوب سيناء والقاهرة الكبرى ومطروح وأسوان وبورسعيد والدقهلية، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار وأقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأشار عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، إلى أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء ٤ فنادق بمحافظة البحر الأحمر هي شيراتون سومه باي، وكاسكيدز، وإمبريال شمس، وصن وينجز وتر ورلد. و٨ فنادق بمحافظة جنوب سيناء هي تركواز، ومارتيم جولي ڤيل الجولف، وايدن روك، وسي بيتش، وأمواج عيون شرم، وفندق ابروتيل بالاس، وفندق جاز بلفادير، وفندق هالومي، بالاضافة إلى ١٠ فنادق بالقاهرة الكبري هي بيراميدز، وبيراميدز بارك، والواحة، وسميراميس انتركونتتنال، ومكسيم بالاس كمبنسكي، وفورسيزونز نايل بلازا، والنيل كمبنسكي، وهوليداي ان ستي ستار، وهورس هاوس، وسلمي، وفندين بمحافظة مطروح هما ريكسوس العلمين، وجولف بورتو مارينا، وفندق واحد بمحافظة أسوان هو فندق أوسكار، و٦ فنادق بمحافظة بورسعيد هي ايتاب بورسعيد (بورسعيد مصر للسياحة سابقا)، ونيو كونتننتال، ودى لابوست السياحى، وهوليداى السياحى، وبانوراما، ورستا السياحي، و٣ فنادق بالمنصورة بمحافظة الدقهلية هي مكة السياحى، ومارشال الجزيرة، ومارشال المنصورة.

وأوضح مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية انه بعد حصول هذه الفنادق على شهادة السلامة الصحية وصل اجمالي عدد الفنادق الحاصلة على الشهادة حتي الان إلى ٢٦٦ فندقا، لافتا إلى أن لجان الفحص مستمرة في اعمال التفتيش تباعا على باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة.

وتهيب وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.