شكرا لقرائتكم خبر عن رغم التحذيرات.. زفة بالطبل والمزمار البلدي دون اتباع الإجراءات الاحترازية بكفر شكر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بالقليوبية، مقطع فيديو، يظهر خلاله فرح شعبي بقرية كفر عزب غنيم، التابعة لمركز كفر شكر، حيث يقوم أهالي العريس بالرقص على أنغام الطبل البلدي والمزمار في فرحة وسعادة غامرة بزفاف نجلهم «ع. س»، رغم قرار رئيس الوزراء، بإلغاء الأفراح ومنع التجمعات، والحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأظهر مقطع الفيديو، قيام مجموعة من الشباب بالرقص على أنغام الطبل البلدي والمزمار، دون ارتداء كمامات أو إجراءات وقائية أو احترازية، في مشهد يكشف غياب الوعي لدى المواطنين بمدى خطورة التزاحم في انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد، خصوصا بعد أن احتلت القليوبية المركز الثالث في الإصابة بفيروس كورونا.

كان مجلس الوزراء قد أصدر بعض الإجراءات الإلزامية، حفاظا على أرواح المواطنين وللحد من فيروس كورونا، منها حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتباراً من الساعة الثامنة مساء، وحتى الساعة الرابعة صباح اليوم التالي، ومنع كافة التجمعات بكل أشكالها وأنواعها حفاظا على حياة وأرواح المواطنين من انتشار وتفشي فيروس كورونا.

لمشاهدة الفيديو: https://www.facebook.com/100007695798693/posts/2599996350266866/?d=n

الأفراح البلدى الشعبية

الأفراح البلدى الشعبية