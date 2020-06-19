شكرا لقرائتكم خبر عن «مشروعك» بالمنوفية: وفرنا 37 فرصة عمل بتمويل 6 مليون جنيه خلال شهر مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، ساهم في توفير 37 فرصة عمل لشباب الخريجين خلال شهر مايو الماضي بقروض ما يقرب من 6 مليون و530 ألف جنيه لتنفيذ 29 مشروع متنوع بكافة مدن ومراكز وقرى المحافظة، وذلك بالتنسيق مع البنوك المصرية.

وقال محافظ المنوفية، إن مبادرة مشروعك تهدف إلى إحداث تنمية مجتمعية وإقتصادية بنطاق المحافظة، وتشجيع الشباب لإقامة المشروعات الإستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للحد من البطالة وخلق فرص عمل لأبناء المحافظة، لتمكينهم من المشاركة بسوق العمل وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذاً لرؤية مصر 2030.

ومن الجدير بالذكر أن محافظ المنوفية سبق وقد أعلن عن تأجيل سداد الأقساط المستحقة على جميع عملاء مبادرة «مشروعك» لمدة ستة أشهر، على أن تلتزم البنوك بعدم فرض أي عوائد وعمولات تأخير على الـتأجيل، وبذلك يحق لكافة العملاء المستفيدين من مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» تأجيل السداد المستحق عليهم لمدة ستة أشهر.