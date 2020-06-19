شكرا لقرائتكم خبر عن تداول ١٥١ ألف طن بضائع بميناء الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجل ميناء الإسكندرية، اليوم الجمعة، نشاطًا ملحوظًا في حركة السفن والبضائع والشحن والتفريغ، تزامنا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن إجمالي عدد السفن بلغ 79 سفينة تحمل بضائع استراتيجية، بينهم 4 سفن بترول، و5 سفن صب جاف، و11 سفينة بضائع عامة، وسفينتين حاويات.

وأوضح الغندور، أن إجمالى وزن البضائع الواردة من الخارج بلغ 118 ألف طن تشمل غلال ومواد بترولية والخشب، فيما جرى تصدير 33 ألف طن بضائع.

ولفت المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، إلى أن عدد الحاويات الصادرة يقدر بـ 958 حاوية، والواردة 1877 حاوية، منوها أنه جرى دخول وخروج 13 ألف شاحنة من وإلى الميناء خلال 24 ساعة.

ومن جانبه، أكد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، أن كافة الجهات المعنية تواصل أعمال تعقيم وتطهير الأرصفة والمباني والسفن والوحدات البحرية والبضائع، للحد من انتشار فيروس كورونا

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