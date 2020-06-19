شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: تنفيذ 96 مشروعا في قطاع الصرف الصحي بتكلفة 12 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه جاري تنفيذ 96 مشروع بقطاع الصرف الصحي بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليار و136 مليون جنيه.

وأوضح، في بيان، أن المشروعات تشمل إقامة محطات معالجة ورفع وخطوط طرد وإنحدار وشبكات لخدمة قري ومدن المحافظة، وذلك في إطار إهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات، لتساهم وبشكل كبير في توفير مشروع صرف صحي آمن وسليم حفاظاً على البيئة والصحة العامه للمواطنين.

ومن جانبه، صرح اللواء مهندس شريف فارس، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء محطة معالجة الصوالح بتكلفة مالية تبلغ 366 مليون جنيه لتعمل بطاقه إنتاجية 22 ألف م3 / اليوم، وتخدم قري «الجعافرة- الخطارة الصغري- الهيصمية- سواده- الصوالح- الإخميين- النمروط- منزل نعيم» بمركز ومدينة فاقوس، مشيراً إلى أن العمل بالمشروع يسير على قدم وساق للإنتهاء من جميع الأعمال ودخول المشروع الخدمة طبقا للجدول الزمني المحدد.

وشدد محافظ الشرقية على الشركة المسند لها تنفيذ تلك الأعمال ضرورة الإلتزام بالجدول الزمني المحدد للإنتهاء من كافة الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد، مؤكدا على ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورنا والتأكد من إرتداء العمال الكمامة الواقية خلال أوقات العمل بالإضافة إلى إجراء أعمال التطهير والتعقيم للمعدات المستخدمة حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.