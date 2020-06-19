شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات ..الصحة: انطلاق مبادرة 100 مليون صحة فى 8 محافظات غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم: الأوقاف: نقل صلاة الجمعة المقبلة من مسجد محمد على بالقلعة الصحة تنصح بـ5 عادات مهمة لتقوية مناعة طلاب الثانوية العامة خلال الامتحانات كيس جل لكل طالب يوميا.. التعليم تعلن إجراءات حماية طلاب الثانوية العامة 4 أماكن لتقديم خدمات مبادرة متابعة أصحاب الأمراض المزمنة.. اعرف التفاصيل الصحة تجدد دعوتها للأطقم الطبية من المتقاعدين للانضمام لمبادرة الأمراض المزمنة الصحة تعلق على ذروة الإصابات والموجة الثانية والفيروس الجديد لكورونا الزراعة: ارتفاع صادرات الخضر والفاكهة لـ3.4 مليون طن لجميع الأسواق العالمية Advertisements التعليم العالى تفند شائعة إجراء تحاليل كورونا بمحطات البنزين عبر "درايف ثرو" الصحة: انطلاق مبادرة 100 مليون صحة فى 8 محافظات غدا التضامن: متابعة دورية لتسهيل صرف المساعدات للمستفيدين من تكافل وكرامة البيئة: السلاحف مهددة بالإنقراض بسبب إلقاء 8 مليون طن بلاستيك فى المحيطات وزير الزراعة: الدولة تولى اهتماما كبيرا بالقمح وإجراءات لرفع منظومة الحبوب الري: تدبير الاعتمادات المالية لـ200 عملية ضمن المشروع القومي لتبطين الترع الأوقاف تنشر كتاب "الفهم المقاصدى للسنة النبوية" مرئيا ومسموعا الموارد المائية: محاضر للمخالفين لطرق الرى الحديث والعقوبة على غير الملتزم السياحة: 34 فندقا جديدا فى 7 محافظات تسلمت شهادة السلامة الصحية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حصاد الوزارات ..الصحة: انطلاق مبادرة 100 مليون صحة فى 8 محافظات غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.