شكرا لقرائتكم خبر عن "بكين" تتسب فى تراجع الكويت عن بدء المرحلة الثانية من خطة عودة الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على خلفية تكاثر الإصابات بكورونا في مناطق وانخفاضها في أخرى، وبالنظر إلى ما حدث في الصين من عودة الفيروس وإغلاق مناطق هناك، قرر مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي أمس تمديد الاستمرار في المرحلة الأولى من خطة عودة الحياة حتى تتحقق نتائج إيجابية بتخفيض معدلات الإصابة بما يسمح بالانتقال إلى المرحلة الثانية. وفق القبس .

وردا على سؤال عما اذا كان ما حدث في بكين قد انعكس على الكويت، قال وزير الصحة الشيخ باسل الصباح في المؤتمر الصحفي: إن الوزارة تراقب الوضع في الصين، خصوصا في سوق بكين للجملة، حيث ظهرت حالات متعددة فيه، وأيضا فك الشيفرة الجينية في بكين، التي أظهرت أن الفيروس تغير مع احتمالات بأن يكون هناك ظهور لفيروس أشد وأقوى.

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وأضاف أن الإحصاءات في الكويت أظهرت زيادة الإصابات في 10 مناطق، أغلب قاطنيها مواطنون، وإذا استمر الحال فقد نصل إلى تطبيق العزل. وفي المقابل، قرر مجلس الوزراء رفع العزل عن مناطق حولي والنقرة وميدان حولي وقطع من خيطان ابتداء من صباح الأحد المقبل بعد انخفاض الإصابات بها. وعدل المجلس مواعيد حظر التجول في البلاد لتصبح من الساعة 7 مساء حتى 5 صباحا، اعتبارا من الأحد المقبل.

وقرر المجلس استمرار وقف الأعمال بالجهات الحكومية، مع تكليف الوزراء، كلٍّ في جهته، تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين اعتبارا من الأحد المقبل. ووضع المجلس جملة من الضوابط لسفر المواطنين .