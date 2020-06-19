شكرا لقرائتكم خبر عن لايف الخليج 365.. آخر تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوى وطبيبها بالعزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى ”الخليج 365” لايف من أمام مستشفى العزل الصحى بمحافظة الإسماعيلية، كشف فيه عن تفاصيل الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوى، والتى تتواجد فى العزل منذ 27 يومًا، بالإضافة إلى الحالة الصحية للدكتور محمد خالد، مدير العناية المركزة بمستشفيات العزل، وأحدى الأطباء المعالجين للفنانة رجاء الجداوى، والذى أصيب خلال الأسبوع الماضى، ويتواجد أيضًا معها فى نفس مستشفى العزل.

وقال مصدر طبى بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بالإسماعيلية، إن نتيجة المسحة الثالثة للفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، ظهرت إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وأضاف المصدر الطبى، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الفنانة رجاء الجداوى، تأثرت نفسيًا بظهور نتيجة التحليل الثالثة خاصة وأنها تتواجد بالعزل الصحى منذ 27 يومًا حتى الآن، فيما طالبت أسرتها محبيها بالدعاء لها.

وأكد المصدر الطبى، أن الفنانة رجاء الجداوى، ما زالت على "جهاز CPAP"، داخل العناية المركزة للمستشفى، بصحبة اثنين مرضى آخرين، ودرجة حرارتها 37 درجة، ونسبة الأكسجين فى الدم تترواح يوميًا ما بين 98 و97، والضغط والنبض مستقريين، مشيرًا إلى أن حالتها النفسية السيئة هى سبب تأخر تحسن حالتها الصحية حتى الآن.

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وتابع المصدر الطبى، أن نتيجة المسحة الخاصة بفيروس كورونا، للفنانة رجاء الجداوى، ليست مهمة طالما ما زالت فى الرعاية المركزة، مشيرًا إلى أنه حال ظهور أى مسحة سلبية لها خلال الفترة المقبلة، لن يؤثر ذلك فى خروجها من العزل الصحى، لأنها تعانى من مشاكل فى التنفس، ومن الصعب الاستغناء عن "جهاز CPAP"، فى الوقت الحالى.

وأكد المصدر الطبى، أنه فى حالة سلبية نتيجة تحليل كورونا للفنانة رجاء الجداوى، خلال الأيام المقبلة، ورغبة أسرتها فى نقلها لمستشفى خاص غير مخصص لمصابى كورونا، سيكون هناك خطورة على نقلها بسبب حاجتها لجهاز "سيباب"، طوال الوقت، ونقلها بإسعاف مجهز إلى مستشفى آخر سوف يكون حسب تقييم الحالة، مشيرًا إلى أن حقنها بمصل البلازما مؤخرًا حسب بروتوكول اللجنة العلمية المشرفة على علاج مصابى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بوزارة الصحة والسكان، لم يؤثر بالسلب ولا الإيجاب على حالتها الصحية، مشيرًا إلى أن جهاز الـ "سيباب" التى تتواجد عليه الفنانة القديرة، هو سبب استقرار حالتها، وعدم تدهوره.

وذكر المصدر الطبى أن الفنانة رجاء الجداوى أجرت منذ دخولها المستشفى ثلاثة تحاليل، كان الأول بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانى عقب حقنها بمصل البلازما بيومين، وظهرت أيضًا نتيجته إيجابية، وأجرت مسحة خلال الساعات الماضية، وظهرت نتيجته قبل قليل، إيجابية.

من ناحية أخرى، أكد الدكتور محمد خالد، مدير العناية المركزة بمستشفيات العزل الصحى بالإسماعيلية، إن حالته الصحية متوسطة، وسوف يجرى أول مسحة له بعد غد الأحد، وطالب محبيه بالدعاء له، أن يتم شفائه على خير.