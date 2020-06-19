شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية توزع مساعدات غذائية بكل المحافظات غداً بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توزع وزارة الداخلية من خلال مبادرة "كلنا واحد" السلع الغذائية للأسر الأكثر إحتياجاً، وذلك بمناسبة الإحتفال بثورة 30 يونيو، وتنفيذاً لتوجيها الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم الدعم للأسرة المصرية.
وتحت رعاية رئيس الجمهورية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين وإستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين ، وبمناسبة الإحتفال بثورة 30 يونيو توزع وزارة الداخلية من خلال مبادرة " كلنا واحد " السلع الغذائية على الأسر الأكثر إحتياجاً إعتباراً من غداً السبت.
وجهزت منظومة أمان بوزارة الداخلية بتجهيز العديد من المنافذ المتحركة للمشاركة فى فعاليات المبادرة بالتنسيق مع مديريات الأمن وإعداد سيارات متنقلة مُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب القرى والمناطق النائية للوصول إلى المواطنين الأكثر إحتياجاً لتحفيف العبء عن كاهلهم .
وتم إتخاذ كافة الإجراءات الصحية الإحترازية والوقائية التى تضمن سلامة المواطنين أثناء فعاليات المبادرة والقائمين على تنفيذها .
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية توزع مساعدات غذائية بكل المحافظات غداً بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.