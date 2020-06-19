شكرا لقرائتكم خبر عن إنفو جراف.. 10 قرارات و14 اجتماعا الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 13 حتى 19 يونيو 2020، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

وجاء في الإنفو جراف، أنه تمت الموافقة على عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مشروع قرار بشأن انضمام مصر للاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع، والموقعة في جنيف، مع التحفظ على بعض الفقرات من الاتفاقية، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بشأن إعادة تخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية عرب أبوساعد، بمركز الصف، لصالح محافظة الجيزة، لاستخدامها في إقامة منطقة صناعية، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص مساحة على الطريق الشرقي ببنى سويف / المنيا، من الأراضي المملوكة للدولة بمحافظة بنى سويف، لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية، لاستخدامها في إقامة محطة ضواغط للغاز الطبيعي لرفع كفاءة وزيادة الضغوط بالشبكة في نطاق المحافظة، كما وافق على مشروع قرار بتنظيم وزارة السياحة والآثار، ونص القرار في جزء منه على أن تعمل الوزارة على تنشيط السياحة الوافدة لدعم العلاقات مع شعوب العالم والمساهمة في تنمية الاقتصاد القومي، وتنشيط السياحة المحلية لتعميق وعى المواطنين بتراث بلادهم، بجانب الموافقة على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وذلك فيما يتعلق بإضافة كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة طنطا، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن مد المدة التي تم تحديدها لتأسيس الشركات والمنشآت، كي يتسنى لها التمتع بالحوافز الاستثمارية الخاصة، لمدة 3 سنوات اعتباراً من 29 أكتوبر 2020.

كما تضمنت القرارات، وفقاً لما أبرزه الإنفوجراف، الموافقة على اعتماد عدد من القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 64 المنعقدة بتاريخ 8 يونيو 2020، لعدد 28 موضوعاً، تم الفصل في 27 منها، وكذلك الموافقة على إنابة وزير التربية والتعليم للتعاقد مع شركات تقديم المحتوى العلمي للاستفادة من العروض المقدمة من شركة Elsevier وأكاديمية Incision لتطوير مشروع برنامج LMS في مجال التدريب العلمي لأطباء الزمالة إلكترونيا على أن يتم تفعيل التعاقد اعتباراً من الأول من يوليو المقبل، وذلك في إطار الحرص على تفعيل منظومة التعليم عن بعد، فضلاً عن الموافقة على اعتماد قرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار المنعقدة بتاريخ 9 يونيو الجاري، والخاص بالنزاع القائم بين شركات "بتروكليتيك" ومصر والهيئة المصرية العامة للبترول، بالإضافة إلى الموافقة على العرض المُقدم من الجهة المنظمة لمعرض توت عنخ آمون "الفرعون الذهبي" المُقام بلندن، والذى تم غلقه منذ 18 مارس الماضي، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، بحيث يتم إعادة فتح المعرض لمدة بديلة بنفس القاعة تعويضاً عن فترة الـ 44 يوماً التي تم إغلاق المعرض خلالها.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح الإنفوجراف أنه تم عقد عدد من الاجتماعات، شملت الاجتماع الأسبوعي، وتم فيه مناقشة عدد من الملفات مثل جهود الدولة لمواجهة فيروس "كورونا"، والاستعدادات لإجراء امتحانات الثانوية العامة، ولاستقبال السياحة الوافدة بمحافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح، وكذلك اجتماع مع وزير قطاع الأعمال العام، لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة مثل تجربة زراعة القطن قصير التيلة في شرق العوينات، وموقف العمل في مصانع وشركات قطاع الأعمال العام خلال الفترة الماضية، فضلاً عن اجتماع مع وزيرة التضامن الاجتماعي لاستعراض الجهود المبذولة من أجل تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية من خلال عدد من البرامج التي تدعم بشكل أساسي الفئات الأكثر احتياجاً، بجانب اجتماع مع مدير إدارة النظم والمعلومات للقوات المسلحة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ وذلك لاستعراض الموقف التنفيذي لميكنة العمل بالوزارات والجهات الحكومية، في إطار استعدادات الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى اجتماع عبر الفيديو كونفرانس لمتابعة الرؤية الاستراتيجية لتطوير منظومة الجمارك، بمشاركة وزيري المالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما تضمنت الاجتماعات، وفقاً لما أبرزه الإنفوجراف، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي يتم تنفيذها داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونائبه، ومستشار رئيس مجلس الوزراء للإصلاح الإداري، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكذلك اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة آخر التطورات المتعلقة بأعمال صندوق مصر السيادي، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ومستشار وزيرة التخطيط، وعضو مجلس إدارة الصندوق، فضلاً عن اجتماع لمتابعة جهود مواجهة فيروس " كورونا" المستجد، تم فيه التأكيد على توفير سيارات للمتابعة والكشف للحالات المرضية وصرف الدواء للأمراض المزمنة وغير السارية، وربط مستشفيات وزارتي الصحة والتعليم العالي بقاعدة بيانات الغرفة المركزية للصحة لسرعة تحويل المرضى بين المنظومتين، وذلك بحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي.

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كما شملت الاجتماعات أيضاً، اجتماعاً عبر الفيديو كونفرانس لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك اجتماع عبر الفيديو كونفرانس لمتابعة الموقف التنفيذي لتطوير مصنع سيماف، وذلك بحضور وزير النقل، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، ومسئولي الوزارة والهيئة، فضلاً عن اجتماع عبر الفيديو كونفرانس لمتابعة مخطط تطوير وتوسعة ميناء الإسكندرية، وذلك بحضور عدد من الوزراء ومحافظ الإسكندرية، ورئيس الهيئة المصرية للمساحة، ورئيس ميناء الإسكندرية، ورئيس هيئة السلامة البحرية.

كما عقد اجتماعاً عبر الفيديو كونفرانس مع وزراء القوى العاملة، والتربية والتعليم، والتخطيط والتنمية الاقصادية، والمالية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي؛ لاستعراض الموقف الخاص ببرنامج "تكافل وكرامة"، حيث تم عرض مقترح لتحويل البرنامج إلى "صندوق تكافل وكرامة"، وكلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل مصغرة لوضع تصور لآليات عمله وموارده، بجانب اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة مشروع ميكنة وتطوير مكاتب التوثيق، وذلك بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والعدل، والتنمية المحلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبشأن الأنشطة التي قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء، فبحسب الإنفوجراف، فقد تم زيارة عدد من المصانع بمدينة السادس من أكتوبر، بدأت بمصنع شركة "إس إي وايرنج سيستمز إيجيبت" لإنتاج الضفائر الإلكترونية للسيارات الكهربائية، ثم مصنع شركة "يونيليفر مشرق للصناعة والتجارة" للمنتجات الاستهلاكية السريعة في قطاعات الصناعات الغذائية ومنتجات التجميل والعناية المنزلية، وذلك برفقة وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وكذلك تفقده لمشروع رفع القدرة الاستيعابية لمحطة معالجة أبو رواش بمحافظة الجيزة، برفقة نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ورئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، والرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاءات، فضلاً عن تفقده المستشفى الميداني بجامعة عين شمس، تمهيداً لبدء تشغيله الخميس المقبل لمواجهة فيروس كورونا، وكذلك تفقد نموذج لمركز المسح لإجراء التحاليل الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد، وذلك برفقة وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، ومحافظ القاهرة، وأمين صندوق تحيا مصر، ورئيس جامعة عين شمس، بالإضافة إلى استعراض تقرير من وزيرة الثقافة حول فعاليات مبادرة "الثقافة بين أيديك" على قناة الوزارة على اليوتيوب، وذلك خلال شهر يونيو الجاري، والتي تأتى ضمن مبادرة الوزارة "خليك في البيت... الثقافة بين أيديك"، والتي تتضمن الفعاليات والأنشطة والعروض الفنية والثقافية التي قدمتها الوزارة.

أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، فقد جاء في الإنفوجراف، إنه تم عقد لقاء مع وزير البترول والثروة المعدنية، لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة، ومتابعة الموقف التنفيذي الخاص للمشروعات الجاري الانتهاء منها خلال الفترة القادمة.