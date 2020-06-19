شكرا لقرائتكم خبر عن خطيب الجمعة بالسيدة زينب: "يا أيها الدنيا اشهدى أن الوباء له انتهاء"..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث الدكتور أحمد دسوقي مكي، مدير إدارة نشر الدين والحياة في وزارة الأوقاف، عن أدب المحن" والأدب مع الله عز وجل والأدب مع الخلق"، خلال أداؤه خطبة الجمعة اليوم من مسجد السيدة زينب رضى الله عنها.

وخلال الخطبة ألقى مكى عدد من أبيات الشعر حول الوباء والبلاء جاء نصها:

ما من محنة إلا ولها وورائها نهاية ومن ورائها حكمة وغاية

يا أيها الدنيا اشهدى أن الوباء له انتهاء والحادثات صغيرها وكبيرها محض ابتلاء

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ووباء كورونا سوف يرحل لا محالة للخفاء

إن طال أو قصر الزمان غدا سيبقى في هباء

لا تجزعى يا نفس لا تحزنى يا نفس إن الله يفعل ما يشاء

ثم اختتم الدكتور أحمد دسوقى مكى، مدير إدارة نشر الدين والحياة في وزارة الأوقاف بالدعاء بأن يرفع الله عن مصر والعالم أجمع البلاء والوباء والزلازل والمحن.

وكانت وزارة الأوقاف، أكدت أنه سيتم إقامة صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب رضى الله عنها فقط، مع استمرار غلق بقية المساجد على مستوى الجمهورية والتشديد على أئمة المساجد والعاملين بها بعد فتحها والالتزام بتعليمات الوزارة في ذلك الشأن، ومعاقبة من يخالف ذلك من عمال وأئمة ومفتشين وقيادات بإنهاء خدمته فورًا نظرًا لخطورة الأمر وما يمكن أن يؤدى إلى التهاون في ذلك من خطر على المجتمع.