لمخالفتهم قرار وقف أعمال البناء.. الداخلية تضبط 100شخص بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وما أعلنته الوزارة من التصدي بكل حسم وحزم لمن يخالف القرار الصادر من وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة المحافظات في إطار إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة الأخيرة عن ضبط 102شخص لمخالفتهم القرار. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات.

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