"القروض المُيسرة".. حيلة ربة منزل وعاطل للاستيلاء على أموال المواطنين بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

سقط في قبضة قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية ، ربة منزل لقيامها بالاشتراك مع آخر في ممارسة نشاط إجرامي بمجال النصب والاحتيال على المواطنين بدعوى تقديم تسهيلات للحصول على قروض ميسرة بالقاهرة.

تلقت أجهزة وزارة الداخلية عبر الصفحة الرسمية للوزارة على شبكة الإنترنت بلاغا من أحد الأشخاص، بتضرره من بعض الأشخاص ينتحلون صفة شركة وهمية لمنح قروض ميسرة للراغبين شريطة تحويل مبلغ مالي كرسوم إدارية على حساب بريدي خاص بربة منزل.

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من خلال تكثيف الجهود بجمع المعلومات وإجراء التحريات تبين ورود عدد كبير من الحوالات البريدية باسم ربة المنزل المُشار إليها مقيمة بدائرة قسم شرطة الحدائق بالقاهرة تتراوح من 1600 جنيه لـ 10 آلاف جنيه.

وأكدت التحريات قيامها بالاشتراك مع عاطل مقيم بمحافظة الجيزة في تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين عن طريق الإعلان عبر إحدى القنوات الفضائية عن مجموعة من أرقام هواتف المحمول للتواصل مع المواطنين الراغبين في الحصول على قروض ميسرة وطلبهم من المواطنين تحويل مبالغ مالية كرسوم إدارية على حساب ربة المنزل.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب عدد من الوقائع "غير محرر عنها بلاغات سابقة" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.