مباحث التموين تصادر 5 أطنان سلعًا غذائية و16 ألف لتر كحول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: كثفت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري. وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1335 قضية تموينية متنوعة "خلال الـ24 ساعة الأخيرة أبرزها ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة دسوق لحيازته (1.885 طن سلع غذائية "زيت طعام – ملح ليمون - طحينة") غير صالحة الاستهلاك الآدمي لانتهاء تواريخ صلاحيتها تمهيدًا لطرحها وتداولها بالأسواق مدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. Advertisements وأثمرت الجهود عن ضبط صاحبة محل لتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة الرياض لحجبها عن التداول كمية قدرها (3,750 طن سلع غذائية "مكرونة –صلصة") بقصد رفع أسعارها وضبط المدير المسؤول عن محل لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم المنتزة أول لحجبه عن التداول كمية قدرها (16000 لتر كحول طب – 500 عبوة "كحول طبي") بقصد رفع أسعارها. وفي ذات السياق ضُبط مدير مسؤول عن مصنع لإنتاج فواحات العطور بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر لحيازته (15,800 طن "عبوات خام مزيب عطور كحول" مستلزمات إنتاج – 17000 قطعة "فواحة عطور" منتج نهائي، 15000 قطعة ستيكر "مجهولة المصدر"– إضافة إلى 4 ماكينة تغليف "أدوات إنتاج")؛ تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. كما تم القيام بحملة نوعية لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمي وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها وأسفرت عن ضبط 215 قضية بإجمالي مضبوطات 10 آلاف و127 عبوة سجائر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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