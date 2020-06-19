تدخل لفض مشاجرة في المنطقة.. تفاصيل مقتل عامل على يد أب ونجليه بأوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بأوسيم، برئاسة المستسار محمد هاني، التحقيق في واقعة تهشيم أب ونجليه رأس جارهم عقابا له على تدخله وفض مشاجرتهم مع آخرين في مدينة أوسيم.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن خلافا وقع بين أب ونجليه وطرف ثان في المنطقة، فتطوع جارهم لفض الخلاف وصرف كل من الطرفين.

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وأضافت التحقيقات أن الأب ونجليه حضرا في اليوم التالي وتوقفوا أمام منزل جارهم الذي يبعد أمتار فقط عن منزلهم وانهالوا عليه بالسباب والألفاظ البذيئة وطالبوه بالنزول لهم.

وأشارت التحقيقات إلى أنه فور خروج الجار من منزله باغته أحد المتهمين بضربة شومة علي رأسه فتفجرت منها الدماء وسقط قتيلا في الحال، فر المتهمين هاربين وأصدرت النيابة قرارا بضبطهم واحضارهم لتتمكن قوة من مباحث الجيزة من ضبطهم وإحالتهم للنيابة العامة.

أنكر المتهمين ما نسب إليهم من اتهامات ووجهت لهم النيابة تهمة القتل العمد، وقررت حجزهم ٢٤ ساعة على ذمة التحريات، ومازالت التحقيقات مستمرة.