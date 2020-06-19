صدمه وحاول تغيير مسرح الجريمة.. تفاصيل وفاة عامل في حادث مروري بأوسيم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

دهست سيارة ملاكي شابا يقود دراجة نارية أثناء سيرها عكس الاتجاه بمدينة أوسيم فقتلته في الحال، ثم قام قائدها بنقل الجثة وتغيير موضع سيارته والدراجة النارية كي يثبت انه ليس مخطئا وأن المتوفي هو من كان قادما من الاتجاه الخاطيء.

تفاصيل الجريمة كشفت عنها تحقيقات المستشار محمد هاني رئيس نيابة أوسيم حيث تبين أنه أثناء سير عامل مستقلا دراجة نارية فوجيء أمامه بسيارة ملاكي قادمة من الاتجاه المعاكس فاصطدمت به وأطاحت به على الأرض ما أدي لمصرعه في الحال متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

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فور إخطار غرفة النجدة تحركت قوة أمنية تمكنت من التحفظ على قائد السيارة الملاكي مرتكب الحادث وتم نقل جثة المجني عليه للمستشفى وتم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات واستمعت لأقوال شاهد عيان على الحادث.

فجر شاهد العيان في أقواله امام النيابة مفاجأة حيث قرر أن قائد السيارة الملاكي كان قادما من الاتجاه العكسي وفور إطاحته بالمجني عليه عدل من وضعية سيارته للاتجاه السليم وقام بنقل الدراجة النارية والجثة للوضع المعاكس حتى يثبت أنه كان يسير بشكل قانوني طبقا لقوانين المرور وأن المجني عليه هو المخطيء وكان قادما من الاتجاه الخاطيء.

سجلت النيابة شهادة الشاهد وواجهت بها المتهم الذي أنكرها تماما، وجهت النيابة للمتهم تهمة القتل الخطأ وقررت حجزه ٢٤ ساعة على ذمة تحريات الأجهزة الأمنية وقررت إجراء معاينة لموقع الحادث وتشكيل لجنة من المرور لفحص السيارة مرتكبة الحادث وبيان مدى سلامتها.