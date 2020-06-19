بعد اقتحامها بالجيزة.. ماذا وجدت الداخلية داخل أخطر البؤر الإجرامية في البراجيل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط 8 عناصر إجرامية وبحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الهيروين وعدد من الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة خلال استهداف بؤرة شديدة الخطورة بالجيزة.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة؛ رصدت إحدى البؤر الإجرامية المسلحة شديدة الخطورة يقوم على إدارتها تشكيل عصابي مكون من "8 عناصر من ذوي السوابق الإجرامية بمنطقة البراجيل بدائرة مركزي شرطة "كرداسة – أوسيم" تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وعلانية ترويجها على عملائهم فضلا عن حيازتهم أسلحة نارية غير مرخصة للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة.

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وعقب إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني ومشاركة فاعلة لقطاعى الأمن العام والأمن المركزي ومديرية أمن الجيزة تم استهدافهم بعدة مأموريات أسفرت عن ضبطهم وبحيازتهم (16 أسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 4 كيلو جرام، وكميات مجزئة على لفافات لذات المخدر وزنت 2,800 كيلو جرام .. بإجمالي 6,800 كيلو جرام لمخدر الهيروين).

كما تم ضبط كمية من الأسلحة النارية والذخائر (2 بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش - 10 خزينة – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – عدد من فوارغ الطلقات) ، وكذا (3 ميزان حساس – نظارة ميدان – 23 هاتف محمول – سلاح أبيض – مبلغ مالي قدره 208935 جنيه – 5 دراجات نارية" أربعة منهم بدون لوحات معدنية)، وبمواجهة المتهمين أقروا بإحرازهم وحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار والأسلحة النارية والذخائر بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامي.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازم وباشرت النيابة التحقيق.